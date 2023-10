Kuvandudzwa kweMuenzaniso Kufanotaura Kuitwa kweEstrogen Receptors muBaikal Seals neEnvironment Contaminants.

By

Vatsvagiri veCentre for Marine Environmental Studies (CMES) paEhime University vakagadzira modhi inogona kufanotaura kugona kwezvinosvibisa kwezvakatipoteredza kuita activate estrogen receptors muBaikal seals. Ichi chidzidzo chakashandisa zvose in vitro kuedza uye makombiyuta-based simulations kuti aongorore kushandiswa kwekuita kwebisphenols (BPs) uye hydroxylated polychlorinated biphenyls (OH-PCBs) pane estrogen receptor α (bsERα) uye β (bsERβ) subtypes.

Iyo in vitro kuyedza yakaratidza kuti mazhinji maBP uye OH-PCB airatidza estrogen-senge chiitiko ichipokana ese ari maviri bsER subtypes. Pakati peBPs yakaedzwa, bisphenol AF yakaratidza simba rakasimba-seserogen. Saizvozvowo, 4'-OH-CB50 uye 4'-OH-CB30 yakaratidza basa rakasimba pakati peOH-PCB yakaedzwa pamusoro pe bsERα uye bsERβ, maererano.

Kuenderera mberi nekuongorora kuti izvi zvinosvibisa zvakatipoteredza zvinosunga sei ku bsER, komputa docking simulations yakaitwa. Zvichienderana nemhedzisiro yezviyereso izvi uye zvimiro zvezvimiro zvezvinosvibisa, quantitative structure-activity relationship (QSAR) mamodheru ezvese bsER subtypes akagadzirwa. Aya mamodheru akafanotaura nemazvo kugona kwekuita kwese kusvibiswa kwezvakatipoteredza mune in vitro kuedza, kusiyanisa pakati pemakomponi anobata uye ayo asingashande kune ese ari maviri bsERα uye bsERβ. Vatsvakurudzi vakaonawo zvinhu zvakakosha zvinokanganisa kukwanisa kushandiswa kwezvinosvibisa.

Uyezve, vatsvakurudzi vakabudirira kuvaka QSAR modhi inofanotaura iyo activation inogona yembeva estrogen receptors (ERs) vachishandisa nzira imwechete. Izvi zvinoratidza kushanda kweiyi nzira yekuenzanisira kumarudzi akasiyana-siyana.

Kuvandudzwa kweiyi modhi inhanho yakakosha mukunzwisisa uye kufanotaura mhedzisiro yekusvibisa kwezvakatipoteredza pane endocrine system yeBaikal seals. Inopa chishandiso chakakosha chekuongorora njodzi dzinogona kuitika dzezvinosvibisa izvi uye kuzivisa kuedza kwekuchengetedza kwemhando iyi ine njodzi.

Kwakabva: Hoa Thanh Nguyen et al, "In silico simulations uye molecular descriptors kufanotaura in vitro transactivation potencies yeBaikal seal estrogen receptors nezvinosvibisa zvakatipoteredza", Ecotoxicology uye Environmental Safety (2023).