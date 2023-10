ESA's PAVER Project Inonangana Kugadzira Nzvimbo Dzakakodzera Mugwagwa paMwedzi

European Space Agency (ESA) yakatanga chirongwa chinodaidzwa kuti PAVER kugadzira nzvimbo dzakakodzera mugwagwa paMwedzi. Ichi chinovavarira kuita chinangwa chekufambisa pamusoro penzvimbo dzezviitiko panzvimbo yemwedzi, kusanganisira migwagwa nemapadhi ekumhara, nekushandisa laser ine simba kunyungudutsa guruva remwedzi munzvimbo yakasimba yegirazi. Chirongwa chePAVER chinotungamirwa neGermany BAM Institute of Materials Research and Testing, Aalen University, LIQUIFER Systems Group muAustria, neGermany Clausthal University of Technology.

Kudiwa kwepurojekiti yakadai kunobva pamatambudziko anokonzerwa neguruva remwedzi, iro rakanyanya-rakanaka, rinoputika, uye rinonamatira. Munguva yeApollo, guruva remwedzi rakakonzera matambudziko akakura, kuvhara midziyo uye kuparadza spacesuits. Kuungana kwehuruva paApollo 17 lunar rover kwakakonzera kutyisidzira kwekupisa, ukuwo Lunokhod 2 rover yeSoviet Union yakakundwa nekupisa apo reidhita yayo yakafukidzwa neguruva.

Iyo PAVER purojekiti ine chinangwa chekukunda matambudziko aya nekunyungudutsa yakafananidzirwa moondust uchishandisa 12-kilowatt carbon dioxide laser. Kuita uku kunogadzira zvimiro zvetriangular, hollow-centered geometric shapes anogona kuvharirwa kuita nzvimbo dzakasimba munzvimbo dzakakura dzevhu remwedzi. Nzvimbo idzi dzinogona kushanda semigwagwa kana mapedhi ekumhara.

Izvo zvinokonzeresa zvakaita segirazi uye brittle asi zvinokwanisa kumira kudzika kudzvinyirira masimba. Kunyangwe ikatyoka, inogona kushandiswa uye kugadziriswa sezvinodiwa. Chikwata ichi chinofungidzira kuti pedhi yekumhara ine 100 square metre ine ukobvu hwemasendimita maviri inogona kugadzirwa mumazuva zana negumi nemashanu.

Iyi purojekiti imhinduro kune kushevedzwa kwemazano anoitwa neESA's Basic Activities kuburikidza neOpen Space Innovation Platform (OSIP), iyo inotsvaga mazano ekutsvagisa ane chekuita nekugadzira nekuvaka kunze kwePasi. Iyo PAVER purojekiti yakarumbidzwa sekudyara kunoshanda, kuvhura nzira dzakawanda dzinovimbisa dzekuenderera mberi nekuongorora.

Sezvo vazivi vemuchadenga vachigadzirira kudzokera kunzvimbo yemwedzi, kusikwa kwenzvimbo dzakakodzera mugwagwa kunogona kuwedzera zvakanyanya kuchengetedzeka uye kugona kwekuongorora kwemwedzi. Iyo PAVER purojekiti inopa mhinduro inogoneka kumatambudziko anokonzerwa neguruva remwedzi, zvichiita kuti Mwedzi uwedzere kugarika uye kufambiswa kune ramangwana mishoni.

