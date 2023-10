NASA Inotangisa Spacecraft Kuongorora Metal-Rich Asteroid Psyche

By

NASA nguva pfupi yadarika yakatanga chitundumuseremusere kubva kuFlorida pachinangwa chekuongorora Psyche, iyo hombe yesimbi-yakapfuma asteroid mune yedu solar system. Masayendisiti anotenda kuti Psyche inogona kunge iri musimboti weprotoplanet yekare, ichipa ruzivo rwakakosha mukuumbwa kwePasi. The spacecraft, yakapetwa mukati me SpaceX Falcon Heavy rocket, yakabva kuNASA's Kennedy Space Center muCape Canaveral uye inotarisirwa kusvika kune asteroid muna Nyamavhuvhu 2029 mushure merwendo rwemakiromita 2.2 bhiriyoni. Iyi mishoni ine chinangwa chekuvhura zvakavanzika zveiyi asteroid inonakidza uye kufambisira mberi manzwisisiro edu ekuumbwa kwepasi.

NASA Inozivisa Carbon-Rich Asteroid Sample

NASA yakapa tarisiro mune yakavharwa capsule iyo ichangobva kudzoka kuPasi yakatakura kabhoni-rich ivhu sampu kubva pamusoro pepedyo-Earth asteroid Bennu. Mukati mecapsule, masayendisiti akawana zvicherwa zvevhu zvinotakura mvura pakati pezvimwe zvinhu zvakaunganidzwa neOSIRIS-REx spacecraft makore matatu apfuura. Kuwanikwa uku kune zvakunoreva kune manzwisisiro edu ekwakabva nekuumbwa kwemitumbi yedenga uye kunogona kupa ruzivo rwakakosha mumikana yezviwanikwa zvemvura muchadenga.

US Space Force Inomisa Kushandisa kweAI Zvishandiso Pamusoro peData Chengetedzo Zvinonetsa

Iyo US Space Force yakambomisa kushandiswa kwewebhu-based generative artificial intelligence maturusi, akadai seChatGPT, nekuda kwekunetseka kwekuchengetedza data. Mune memo yakanyorerwa vashandi vemauto, vashandi vakarairwa kuti vasashandise maturusi eAI semhando dzemitauro mikuru pamakomputa ehurumende kudzamara mvumo yapihwa neChief Technology uye Innovation Office. Iyi nhanho yekuchenjerera inochengetedza kuchengetedzwa kweruzivo rwakasarudzika uye inosimbisa kukosha kwekuchengetedza data muzvikamu zvine hunyoro.

New Atlas yeHuman Brain Cells Inopa Insights muNeurological Diseases

Masayendisiti akawana budiriro huru mukutsvagisa huropi nekuona pamusoro pe3,300 mhando dzemasero muuropi hwemunhu. Iyi yakazara atlas yemasero europi inopa kunzwisisa kwakadzama kweiyo cellular hwaro hwezvirwere zvetsinga uye inovhura nzira dzekuvandudzwa kwemishonga mitsva. Uyezve, nekuenzanisa uropi hwevanhu uye dzimwe mhuka dzemhuka dzakaita sechimpanzi, gorilla, rhesus tsoko, uye marmosets, vatsvakurudzi vakafumura misiyano mikuru iyo inobatsira kune humwe hunhu hwehuropi hwemunhu.

Kusashanda zvakanaka kweSatellite yeViasat

Viasat, kambani yeUS, haisi kuzotsiva satellite yayo ViaSat-3 F1, iyo yakasangana nekusashanda zvakanaka panguva yekuendeswa muna Chikunguru. Kunyangwe iyo kambani inotarisira kudzoreredza isingasviki gumi muzana yezvakarongwa, inoramba ine chivimbo mukuzadzisa zvinodiwa nevatengi vayo pasina chinotsiva. Viasat yapedza chikamu chakakosha chemutengo mukuru kune yayo ViaSat-10 boka renyeredzi uye inofungidzira kudzikira kwekushandiswa kwemari mugore rayo re3.

Upcoming Solar Eclipse Inonakidza Astronomy Enthusiasts

Kuora kwezuva kuri kuda kukwezva mamirioni evaoni muAmerica neMugovera. Kana mamiriro okunze achibvumira, vanocherechedza vachaona mwedzi uchipfuura pamberi pezuva. Nzira yekuora kwezuva ichafukidza zvikamu zveUnited States, Mexico, Central America, uye South America, ichipa chiitiko chinoshamisa chenyeredzi kune avo vari munzira yako.

