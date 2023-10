Mhedzisiro yeSpacecraft paPasi Pamhepo Kuumbwa

By

Ongororo ichangoburwa yakabudiswa muProceedings of the National Academy of Sciences yakaratidza kuti masatelliti nespacecraft zviri kusvibisa mhepo yePasi nesimbi yakawanda. Kusvibiswa uku kuri kuitika munzvimbo inonzi stratosphere, nzvimbo ine ozone yakawanda.

Boka rekutsvagisa, rinotungamirwa naDan Cziczo kubva kuYunivhesiti yePurdue, rakaunganidza data nendege dzinobhururuka panzvimbo yakakwirira yemakiromita gumi nemaviri. Izvi zvakavabvumira kutora zviyero zvakarurama pasina kusvibiswa kwehutsi hwendege. Chidzidzo ichi chakawana kuti simbi dzakaita selithium, mhangura, aruminiyamu, uye lead, dzinowanzo kuwanikwa muchitundumuseremusere, dzinopfuura mwero weguruva rinongoitika remuchadenga.

Uyezve, boka racho rakaona kuti inenge 10 muzana yezvikamu zve<em>sulfuric acid, izvo zvinokosha pakudzivirira ozone layer, zvakashatiswa nezvisaririra zvakapfava zvomuchadenga. Kuvepo kwezvinhu zvakasarudzika senge niobium kunoratidza kushandiswa kwezvivharo zvekupisa mumaroketi. Uhu humbowo hunonongedzera kutsvina inobva muzvitundumuseremusere panzvimbo pezvimeteorite, izvo zvakaramba zvisina kuchinjwa kwemazana emakore.

Kukanganisa kwezvakatipoteredza kwekusvibiswa uku hakusati kwanyatsonzwisiswa. Zvisinei, kana tichifunga nezvekuwedzera kwehuwandu hwemasatellite ari mu orbit, mamiriro ezvinhu anogona kuipa. Zvinofungidzirwa kuti pachave nekuwedzera zviuru makumi mashanu setiraiti panosvika 50,000, nemakambani akaita seSpaceX neAmazon ari kutungamira nzira. Uku kukurumidza kukura kweindasitiri yemuchadenga zvinoreva kuti zvikamu makumi mashanu kubva muzana zveaerosol particles mu stratosphere zvinogona kupedzisira zvave nesimbi kubva pakupindazve muspacecraft.

Izvi zvakawanikwa zvinomutsa kushushikana pamusoro pemhedzisiro yezvakatipoteredza yekuwedzera kweindasitiri yemuchadenga. Kuunganidzwa kwemarara emuchadenga uye kuburitswa kwezvinhu zvakagadzirwa nevanhu mu stratosphere zvinoda kumwe kuferefetwa. Sezvo isu tichiramba tichivimba zvakanyanya nemasetellite uye spacecraft, zvinove zvakakosha kuti tigadzirise maitiro anodzikisira kukanganisa kwakashata pamhepo yedu.

Kwakabva: Zvinyorwa zveNational Academy yeScience