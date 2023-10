Deep Space Climate Observatory Inotora Mufananidzo Unoshamisa weSolar Eclipse

Iyo Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) satellite, mubatanidzwa weNASA, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), uye US Air Force, nguva pfupi yadarika yakabata mufananidzo unoshamisa we "ring of fire" yekuora kwezuva kwakaitika pamusi uyu. Gumiguru 14, 2023. Kuora kwezuva uku kwakashamisa mamiriyoni evanhu vaiona mudenga muAmerica, uye maonero akasiyana eDSCOVR kubva kure nemakiromita angangoita miriyoni akapa maonero anoyevedza.

Mufananidzo wakatorwa neDSCOVR unoratidza pasi redu, riine mavara ebhuruu anopenya, kutarisana nekusviba kukuru kwenzvimbo. Nekudaro, chikamu chakakura cheNorth America chinoita sechinyaradzwa nekuda kwemumvuri wemwedzi. Basa guru resatellite iyi nderekutarisa mhepo yezuva uye kuwedzera mamiriro ekunze emuchadenga. Pamusoro pezvo, inoshandisa NASA's Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) kuona Pasi uye kutora zviitiko zvinokatyamadza senge zuva razvino eclipse.

Kuora kwezuva kunoitika kana mwedzi uchienderana pakati pePasi nezuva, zvichivharira dhisiki raro kubva pamaonero edu. Kurongeka uku hakuwanzoitiki, sezvo kutenderera kwemwedzi kutenderera nyika yedu kwakarereka nemadhigirii angangoita mashanu kana zvichienzaniswa nekutenderera kweNyika kutenderera zuva.

Pakuora kwezuva kuchangopfuura, mwedzi nezuva zvaiita kunge zvakakura zvakafanana mudenga rePasi. Zvisinei, kutenderera kwomwedzi kwaireva kuti waisakwanisa kuvhara zuva zvachose, zvichiguma nokuora kwegore negore kana kuti “mhete yomoto”. Murudzi urwu rwekuora, mhete yakajeka yechiedza inopoteredza lunar disk. Avo vakaita rombo rakanaka rokuva mukati menzira yokuparara, iyo yakanga yakafara mamaira 130, vakapupurira ichi chiitiko chakaisvonaka.

Pamusoro peDSCOVR, mamwe masatelliti anotenderera paNyika akatorawo mifananidzo nemavhidhiyo ekuora kwezuva sezvo mumvuri wemwedzi waipfuura neUnited States kubva kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva.

