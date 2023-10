Masayendisiti Anoshandisa "Ring of Fire" Eclipse seChiitiko cheKuuya Kwakazara Eclipse

By

Masayendisiti muUnited States ari kufara kushandisa kunyura kwezuva kwegore negore kwe“ring of fire” muna October setsika inokosha yokuora kwezuva zvachose kuchaitika munyika dzeAmerica gore rinouya. Annular eclipse inoitika kana mwedzi uri kure nePasi, zvichiita kuti uratidzike mudiki pane zuva riri mudenga. Somugumisiro, mwedzi haugoni kuvharira zuva zvachose, uchiita “mhete yomoto” kwemaminitsi mashomanana mwedzi paunopfuura uri pamberi pezuva.

Vamiriri kubva kuNational Science Foundation (NSF) vakaronga zviitiko zveanular eclipse outreach muAlbuquerque, New Mexico, uye Boulder, Colorado. Zviitiko izvi zvinosanganisira kudyidzana neNASA, NOAA, University of Colorado's Fiske Planetarium, Albuquerque's International Balloon Fiesta, uye New Mexico Museum ye Natural History neScience. Chinangwa ndechekupinza zviuru zvenhengo dzeveruzhinji muzvirongwa zvesainzi zveeclipse.

Boka rinotsvakurudza richange richishandisa kunyura kwezuva semukana wekugadzirira kuora kwezuva kunenge kwapfuura kuUnited States musi wa8 Kubvumbi 2024. Teresikopu yeSolar yaDaniel K. Inouye muMaui, Hawaii, teresikopu hurusa pasi rose, ichaita zvinopa maonero akakwirira “asina kudzivirirwa ezuva pakuora kwezuva kuri kuitika.” Izvi zvichabvumira masayendisiti kuenzanisa mhedzisiro yeInouye nemamwe materesikopu uye kuwana kunzwisisa kwakajeka kwekuita kwezuva nemhedzisiro yaro paNyika.

Mukati mekuora kwegore, masayendisiti achakwanisa kuona mhepo ine simba zvikuru, kana kuti mhepo yomuchadenga yezuva, iyo yava pedyo nokupfuura kwayo kukuru kwezuva mukufamba kwayo kwemakore 11. Izvi zvakasiyana nekunyura kwezuva kwegore ra2017, uko korona yanga isingaite. Iyo NSF ichange ichitarisawo ionosphere, denderedzwa rePasi rinosangana nemwaranzi yemagetsi, kuti idzidze mapinduriro ayo pakuvharika kwemwaranzi yezuva kwenguva pfupi.

Iyo ham redhiyo nharaunda inozobatsira muzvidzidzo zveionospheric nekushandisa avo vanogamuchira GPS kuronda shanduko muionosphere panguva yekuora kwezuva. Pamusoro pezvo, masayendisiti achange achitarisa mamiriro ekunze enzvimbo kuti aone mashandiro ayo pakushaikwa kwemwaranzi yezuva. Muna Kubvumbi 2024, masayendisiti achatodzingirira kuora kwezuva kwakazara mundege kuti adzidze "corona yakaderera," iyo inoreva zvikamu zvemuchadenga wezuva zvisingaonekwe kubva muchadenga.

Pashure pokuora kwezuva kuzere kwaApril, hakuzovi neimwezve inooneka muUnited States kutozosvikira muna 2044. Naizvozvo, masayendisiti ari kushandisa zvizere mukuora uku kuri kuuya kuti aunganidze mashoko anokosha uye nzwisiso mukushanda kwezuva.

