Madziva Akagadzirwa Nevanhu Anogona Kuve Emitter EmaGreenhouse Gasi, Zvidzidzo Zvinotsvaga

Tsvagiridzo itsva yakaitwa neCornell University inoratidza kuti madziva akagadzirwa nevanhu ane chekuita nekubuda kwegreenhouse gasi. Zvidzidzo zviviri zvine hukama zvakaitwa nevaongorori kubva kuCornell zvinotanga kuverenga mhedzisiro yemadziva akagadzirwa nevanhu uye echisikigo pabhajeti repasi rose regreenhouse gasi, zvichipa ruzivo rwakakosha mumusoro usinganzwisisike.

Zvidzidzo zvakaona kuti kana kuburitsa uye kuchengetwa kwekabhoni kwemadziva akagadzirwa nevanhu zvawedzerwa, madziva anogona kunge ari mambure emagasi egreenhouse. Ongororo dzakapfuura dzinoratidza kuti madziva, ayo anotsanangurwa semiviri yemvura mahekita mashanu kana pasi, anogona kupa 5% yepasi rose methane emissions. Zvakadaro, pasina kuyerwa kwakaringana pamadziva mazhinji, chikamu ichi chinogona kubva pahafu kusvika kaviri pachiyero chinofungidzirwa. Pamusoro pezvo, pane fungidziro shoma dzekuvigwa kwekabhoni mumadziva.

Imwe ongororo yakaitwa nevatsvakurudzi yakatarisa pahuwandu hwekabhoni yakavharwa mumadziva makumi maviri nemaviri akasarudzwa. Vatsvagiri vakaongorora zviitiko zvekare zvekutonga uye vakayera sediment ukobvu uye kabhoni yemukati mumadhamu. Vakaona kuti kuvigwa kwekabhoni mumadhamu kwaikonzerwa nezvinhu zvakaita sezvinomera zvemumvura, hove, uye huwandu hwekudya. Chidzidzo ichi chakaburitsawo kuti madziva ese echisikigo uye akaitwa nevanhu pasi rose anotora huwandu hwakakosha hwekabhoni, zvichiratidza kuti kutorwa kwekabhoni mumadhamu kunoshomeka.

Chidzidzo chechipiri chakaongorora kuburitswa kwemwaka wegreenhouse magasi kubva kuCornell Experimental Ponds. Methane, gasi rine simba regreenhouse, ndiro rakakonzera ruzhinji rwemagasi akabudiswa. Chidzidzo ichi chakasimbisawo kukosha kwekugaro tora sampling kuti inyatso kuburitsa greenhouse gasi kubuda mumadziva.

Pakazere, zvidzidzo izvi zvinoratidza kuti madziva anoita basa mukubuda kwegreenhouse gasi uye kuchengetedza kabhoni. Nepo madziva pari zvino anogona kunge ari mambure emagetsi egreenhouse gasi nekuda kwekuburitswa kwemethane, pane mukana wekuti ave mambure ekunyura nekuderedza kuburitswa kwemethane. Zvakawanikwa zvakare zvinokurudzira kushandiswa kwemabubbler kana matenderedzwa epasi pemvura kuderedza kuburitswa kwemethane mumadziva.

Kumwe kutsvagisa uye kunzwisisa kwebasa remadziva mukuburitswa kwegasi regreenhouse kwakakosha pakuenzanisa mamiriro ekunze uye kufanotaura.

(Kwakabva: Cornell)