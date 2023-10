Rapid Collective Movement yeIron Atomu Yakawanikwa muPasi Inner Core

Ongororo ichangoburwa yakaitwa neYunivhesiti yeTexas kuAustin nevabatsiri muChina yakaratidza kukurumidza “kuungana” kwemaatomu esimbi mukati mepakati pePasi. Kuwanikwa uku kunogona kutsanangura kupfava kusingatarisirwi kwepakati kunoonekwa mu data yekudengenyeka uye kune zvakakosha pakunzwisisa chizvarwa chePasi remagineti.

Mukati mePasi wakasimba wemukati unoumbwa nemaatomu esimbi akanyatsorongedzwa pamwechete pasi pekumanikidzwa kwakanyanya. Zvakadaro, chidzidzo ichi chakawana kuti mamwe mapoka emaatomu esimbi ari mukati memukati anokwanisa kufamba nekukurumidza achichengetedza chimiro chesimbi. Mufambiro uyu, unonzi "collective motion," unofananidzwa nevaenzi vanodya vachichinja zvigaro patafura.

Zvakawanikwa pachidzidzo ichi, icho chakabatanidza ongororo dzemurabhoritari nemamodheru edzidziso, zvinopa pfungwa yekuti maatomu ari mukati mepakati anofambisa kupfuura zvaitendwa kare. Izvi zvinogona kupa tsananguro yezvinhu zvakasiyana-siyana zvinokatyamadza zvemukati memukati izvo zvave zvichinetsa masayendisiti kwemakore. Inogonawo kupa ruzivo rwebasa remukati-kati mukugadzira Earth magnetic field.

Munyori anotungamira Jung-Fu Lin, purofesa paUT Jackson Chikoro cheGeoscience, akati, "Ikozvino, isu tinoziva nezveiyo yakakosha nzira ichatibatsira kunzwisisa maitiro ane simba uye shanduko yemukati wePasi."

Vatsvakurudzi vakashandisa ndiro duku yesimbi uye high-speed projectiles kuti vatevedzere zvakanyanya mamiriro emukati wePasi mukati merabhoritari. Iyo data yakaunganidzwa kubva mukuyedza iyi yakazoshandiswa muchina-kudzidza komputa modhi yekudzidza maitiro emaatomu mukati mepakati pepakati. Vatsvakurudzi vakawedzera chiyero chemuenzaniso kuti ubatanidze maatomu anenge 30,000, zvichiita kuti vaone mapoka emaatomu achifamba vachichengetedza maitiro ane hexagonal.

Chidzidzo ichi zvakare chinotarisa kupfava kunoshamisa kwemukati mepakati kunoonekwa mukuyera kwekudengenyeka. Vatsvakurudzi vanoratidza kuti kuwedzera kweatomu kufamba kwakawanikwa muchidzidzo ichi kunogona kutsanangura kuti sei mukati memukati uchiita seusina kuomarara uye uchikwenenzverwa kupfuura zvaitarisirwa pasi pekumanikidza kwakadaro.

Kunzwisisa mafambiro emaatomu esimbi mukati mepakati kwakakosha nekuti inenge hafu yesimba rinogadzira magineti ePasi rinogona kunzi rinenge riri mukati mepakati. Iyi nzwisiso nyowani yeatomic-scale chiitiko mumukati core inogona kubatsira kutsvagurudzo yeramangwana pamusoro pekugadzirwa kwesimba uye kugovera kupisa mukati mepakati, pamwe nemasimba ekunze kwepakati.

Chidzidzo ichi, chakanzi "Collective motion in hcp-Fe at Earth's enner core conditions," chakaburitswa muProceedings of the National Academy of Sciences muna Gumiguru 2, 2023.

