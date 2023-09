Kuongorora Rare Hot Plasma Inoyerera muUpper Atmosphere

By

Pedyo nemapango ePasi, aurorae inoonekwa, inoratidzira mavara emwenje mumhepo yepamusoro inokonzerwa nekudyidzana pakati pemhepo yezuva nemagnetosphere yepasi. Zvisinei, pedyo ne equator, chimwe chiitiko chemuchadenga chinogona kuitika: subauroral ion drifts (SAID).

Zviitiko zveSAID zvinosanganisira kukurumidza, kumadokero kuyerera kweplasma inopisa kuburikidza neinosphere. Zviitiko izvi zvave zvichibatanidzwa nezvimiro zvinoonekwa mudenga, senge yakagadzikana auroral red (SAR) arcs uye yakasimba thermal emission velocity enhancement (STEVE). Kazhinji, zviitiko zveSAID zvinoitika pakati pehusiku nepakati pehusiku, asi pane zviitiko zvekuyerera kweSAID zvakaonekwa mushure mepakati pehusiku.

Muchidzidzo chechangobva kuitika chakabudiswa mu Journal of Geophysical Research: Space Physics , vatsvakurudzi vakatarisa pane 15 postmidnight SAID zviitiko zvakaonekwa pedyo neSouth America mu 2013. Nokuongorora data kubva kune zvakasiyana-siyana, kusanganisira mapurogiramu e satellite uye zviyero zvebasa reauroral, vakaongorora maitiro uye kuumbwa kwezviitiko zvisingawanzoitiki izvi.

Vatsvagiri vakawana kuti zviitiko zvepashure pehusiku SAID, zvakafanana nezviitiko zvepakati pehusiku, mhedzisiro yekudyidzana kwakaoma pakati peiyo ionospheric mamiriro uye geomagnetic dynamics. Iko kupindirana kunosanganisira kuumbwa kweminda yemagetsi uye wave-particle interactions, iyo inoshanda senzvimbo dzinopisa dzinopisa.

Izvi zvakawanikwa zvinosimudzira kunzwisiswa kweyepamusoro mhepo plasma dynamics uye kugona kwavo kukanganisa masaini eradar ekutsvaga satellite uye mamwe maapplication akakosha. Kumwe kutsvagisa munzvimbo ino kunogona kupa ruzivo rwakakosha kuti zviitiko zveSAID uye zviitiko zvakabatana nazvo zvinogona kukanganisa sei mhepo yePasi.

Kwakabva: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub-Auroral Ion Drifts (SAID) Yakagadzirwa muPostmidnight (1–4) Magnetic Local Time Sector Muna 2013, Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677