Usarasikirwa neInoshamisa Chikamu Chemwedzi Eclipse Mangwana Mangwana muTaiwan!

Mangwana mangwanani, vagari veTaiwan nezvitsuwa zviri kunze kwayo vane mukana wakanaka kwazvo wekuona kuora kwemwedzi zvishoma, mamiriro okunze achibvumira. Central Weather Administration (CWA) yakasimbisa kuti chiitiko chemudenga chichaitika kubva 2 am kusvika 6:28 am, apo Nyika inopindirana pakati pezuva nemwedzi, ichivharira zvishoma kuvhenekera kwemwedzi.

Panguva yekuora kwemwedzi, chiedza chezuva chinovharwa neNyika, ichikanda mumvuri wayo pamwedzi. CWA inotsanangura kuti mwedzi uchava nematanho mashanu panguva yekuora uku, uye mana ekutanga anotarisirwa kuonekwa muTaiwan.

Danho rekutanga, rinozivikanwa sepenumbral eclipse, richatanga na2 am. Munguva iyi, penumbra yePasi ichavhara mwedzi zvishoma nezvishoma. Nekudaro, nekuda kwekusajeka uye chiyero chidiki, zvingave zvakaoma kuona pasina rubatsiro rwebinoculars kana teresikopu.

Danho rechipiri, rinotanga na 3:35 am, rinounza umbra yePasi kutamba, kusviba kukona yekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwemwedzi. Na 4:14 am, umbra ichavhara chikamu chikuru chemwedzi, chinosanganisira 13% yepasi. Pakupedzisira, na4:54 mangwanani, kuora kwezuva kunopera sezvo amburera yePasi inenge isingachavharidzi mwedzi. Panosvika 6:28 am, kunyura kwepenumbral kuchaguma zvachose sezvo Nyika inenge yamira kuisa mumvuri pamwedzi.

Nehurombo, chikamu chekupedzisira chekuora kwemwedzi, kunoitika kubva 6:03 am paOrchid Island (Lanyu) kusvika 6:20 am muKinmen County, hachizoonekwe nekuda kwekugara kwemwedzi kumavirira.

Kune vanotarisisa nyeredzi, maka makarenda enyu ehusiku hwaGunyana 7 kusvika 8, 2025. CWA yakaburitsa kuti kuora kwemwedzi kuchaitika panguva ino, zvichipa mumwe mukana unoshamisa wekuona chiitiko ichi chinoshamisa chenyeredzi.

Usakanganwa kugadzirira mabhainokura ako kana teresikopu, uye chengeta zvigunwe zvako zvakayambuka kuti denga rakajeka kuti unakirwe nekukatyamadza kunoshamisa kwekuora kwemwedzi mangwana mangwanani muTaiwan!

FAQ:

Mubvunzo: Chii chinonzi eclipse?

A: Kuora kwemwedzi kunoitika kana Nyika yamira pakati pezuva nemwedzi, ichikanda mumvuri wayo pamwedzi.

Mubvunzo: Kuora kwemwedzi kunoonekwa neziso rakashama here?

A: Hongu, kuora kwemwedzi kunogona kucherechedzwa neziso rakashama, kunyangwe kuoneka uye ruzivo runogona kusiyana.

Mubvunzo: Kuora kwemwedzi kunotevera ndeipi muTaiwan?

A: Kuora kwemwedzi kunotevera kunoonekwa kubva kuTaiwan ndiko kupera kwemwedzi kuchaitika musi wa7 kusvika 8 Gunyana 2025.

Mubvunzo: Ndeapi matanho akasiyana ekuora kwemwedzi?

A: Kuora kwemwedzi kunosanganisira zvikamu zvakasiyana-siyana: eclipse penumbral, partial eclipse, uye eclipse yese, zvichienderana nekuti yakawanda sei yemwedzi yakafukidzwa nemumvuri wePasi.