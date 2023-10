Paleontology Themed Art: Kubatana Kwevanhu uye Tekinoroji Unyanzvi

By

Paleontology themed art iri kusimukira kuita mubatanidzwa pakati pevashandi vevanhu uye maturusi edhijitari. Traditional paleo artists vanogadzira unyanzvi pasina rubatsiro rwe teknolojia vari kuve vashoma mumunda. Mumwe muimbi akadaro, Jan Vriesen, ane hunyanzvi mukugadzira prehistoric backdrops yezviratidziro zvemuseum uye akashanda nemasangano akadai seDenver Museum of Nature and Science uye American Museum of Natural History.

Pasinei nokuva nemakore 81, Vriesen anoenderera mberi kuzadzisa makomisheni kune avo vanokoshesa tarenda rake rekufungidzira kure kure. Anoshanda pamwe chete nenyanzvi dzemaumbirwo ematombo uye paleontologists kugadzira zviratidziro zvakapendwa nemaoko zvinounza mamiriro ekare kuhupenyu. Nguva pfupi yadarika, Vriesen akapedza mifananidzo miviri inoratidza chicherwa chezvicherwa chakakurumbira sezvachakaita makore 150 miriyoni apfuura, uye chiitiko kubva kuJurassic Morrison Formation sezvazvairatidzika makore 145 miriyoni apfuura.

Mifananidzo iyi yakapihwa basa nenyanzvi yezvemamiriro ekunze Bob Raynolds, aida kuzvipa kusangano risingabatsiri reFriends of Dinosaur Ridge. Iwo mapendi anoratidza mamiriro ekare akakurudzira kuchengetedzwa kwesangano, iro rine chinangwa chekuchengetedza nzvimbo dzezvisaririra uye kupa zvirongwa zvekudzidzisa kune veruzhinji.

Mifananidzo mitsva icharatidzwa muDinosaur Ridge Discovery Center, ichibvumira vashanyi kuti vafungidzire kuti nzvimbo iyi yaive yakaita sei payaigarwa nemadinosaur. Dinosaur Ridge, yakawanikwa neJefferson County Open Space muna 1973, yakasarudzwa seMorrison Fossil Area National Natural Landmark.

Jan Vriesen muimbi wekuCanada anogara kuMinnesota nemukadzi wake uye mhuka dzinovaraidza. Kupinda kwake muPaleo art kwakatanga kuma1970 paakatora chirongwa paRoyal British Columbia Museum. Kubva ipapo, akawana kuzivikanwa mumunda.

Kunyange zvazvo Vriesen achida nzira dzechinyakare dzehunyanzvi, anobvuma pesvedzero yetekinoroji mumunda wake. Anoseka nezvekuva "Neanderthal" kana zvasvika pakushanda kwekombiyuta asi anonzwisisa kuti unyanzvi hwemadhijitari huri kuwedzera kukoshesa mumhizha.

