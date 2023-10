Mutevedzeri Mutsva Wekumiririrwa Kwakavandudzwa kweBlack Carbon muGlobal Climate Models

By

Vatsvagiri vakaona kushomeka mukumiririra kweblack kabhoni (BC), chikamu chikuru chemuchadenga aerosols, mune zvazvino mamiriro ekunze epasi rose (GCMs). Ongororo yazvino yakaitwa naChen et al. inoongorora iyo microphysical uye optical zvimiro zveBC zvinopesvedzera maratidziro ayo, uye inopa yakagadziridzwa aerosol optical modhi kugadzirisa izvi zvinoshomeka.

BC inozivikanwa nekugona kwayo kunyudza chiedza uye kubatsira kwayo mukudziya kwemamiriro ekunze. Nekudaro, kugona kunyura uye kudziya kwepasirese mhedzisiro yeaerosols yakawanikwa ichiwedzeredzwa muGCMs nekuda kwekusamiririrwa kwakakwana kweiyo yakaoma kusanganisa nyika dzeBC.

Chen et al. akaongorora akawanda-mabviro ekutarisa kwekugovera saizi yekugovera uye kusanganisa mamiriro ekuona akakosha eBC zvimiro zvinokanganisa zvakanyanya mhedzisiro yayo. Ivo vakabva vagadzira yakagadziridzwa aerosol optical modhi iyo iri nani account yezvivakwa izvi zvichibva pane zvakaonekwa. Iyi modhi yakagadziridzwa yakazoitwa muGCM.

Vatsvakurudzi vakaongorora kushanda kwemuenzaniso mutsva vachishandisa kuongorora kwemunda. Mhedzisiro yacho yakaratidza kuti kufanotaura kunyudzwa kweBC kubva mumimiririro yakagadziridzwa yakabatana zvakanyanya nekutarisa kwepasirese BC. Izvi zvakakonzerwa nekufanotaura kwakanyatsojeka kweBC-inoenderana microphysical uye kusanganisa zvivakwa.

Uyezve, vaongorori vakawana kuti kumiririrwa kwakavandudzwa kweBC kwakakonzera kudzikiswa kwekumanikidza kwayo kupenya uye mamiriro ekunze nekusvika 24 muzana. Izvi zvinoratidzira kukosha kwekunyatsomiririra BC muGCM kune mamwe akavimbika mamiriro ekunze.

Ichi chidzidzo, chakanzi "An aerosol optical module ine yekutarisa-inomanikidza dema kabhoni zvimiro zvepasi rose mamiriro emamiriro ekunze," yakaburitswa mu Journal of Advances in Modelling Earth Systems.

Mukupedzisa, Chen et al. vakagadzira yakagadziridzwa modhi yekumiririra BC muGCMs, kugadzirisa kushomeka kweiyo microphysical uye yekuona zvinhu zveBC. Mhedzisiro yacho inoratidza kuti kumiririrwa uku kunotungamira kuchibvumirano chirinani nekutarisa kwepasirese uye kudzikiswa kwemamiriro ekunze eBC. Tsvagiridzo iyi inobatsira pakunzwisisa kwedu basa reBC mukushanduka kwemamiriro ekunze uye inopa chishandiso chakakosha chekuvandudza mamiriro ekunze.

