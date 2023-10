NASA ichatangisa Laser Communications System kuInternational Space Station

By

NASA iri kugadzirira kutumira laser yekutaurirana system kuInternational Space Station (ISS) mwedzi unouya. Iyo sisitimu, inozivikanwa seILLUMA-T, ichaiswa pane yekunze module yeISS. Chinangwa chayo ndechekuratidza yakakwira data reti laser kutaurirana kubva pachiteshi kuenda kuNASA's Laser Communications Relay Demonstration (LCRD), iyo inozoendesa iyo data kuNyika.

LCRD, yakatangwa muna 2021, parizvino iri kutumira data kuPasi kubva kugeosynchronous orbit pamwero we1.2 Gbps. Setirayiti relay, LCRD inobvumira mamisheni emuchadenga kutumira data ravo pamusoro pemalaser link kune relay, iyo yozoiendesa kune zviteshi zvepasi paPasi. Iko kusanganiswa kweILLUMA-T neLCRD kuchamisa yekutanga-nzira mbiri yeNASA yekutaurirana relay system.

Kubatsira kwemalaser masisitimu pamusoro pechinyakare nzira dzekutaurirana ndeyekuti ivo vanopa yakakwira data mareti apo ichireruka uye ichida simba shoma. Izvi zvinonyanya kubatsira pakugadzira spacecraft.

Muripo weILLUMA-T uri kutungamirwa neNASA Goddard Space Flight Center, yakabatana neJohnson Space Center neMassachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory yeSpace Communications and Navigation (SCaN). Kuvhurwa kwelaser communications system kwakarongerwa Mbudzi 5, mukati me SpaceX Dragon spacecraft kubva kuNASA's Kennedy Space Center muFlorida.

Kunze kweILLUMA-T, Dragon spacecraft inotakurawo zvimwe zviedzo, hardware, uye zvekushandisa zveExpedition 70 crew. Chimwe chekuedza kwakadaro ndeye Atmospheric Waves Experiment (AWE), iyo inoyera maitiro uye kufamba kwemafungu emhepo inokwevera pasi. AWE ine chinangwa chekuvandudza manzwisisiro edu emamiriro ekunze ePasi, mamiriro ekunze, mamiriro ekunze, uye kugadzira mazano ekudzikamisa mhedzisiro yemamiriro ekunze.

Kwayaka: NASA