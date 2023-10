NASA's yechigumi nenhanhatu yePagore von Braun Space Exploration Symposium yeKutarisa paKusimudzira Space Sayenzi uye Kuongorora.

By

NASA iri kukoka vamiriri venhau kuti vauye kumusangano wechigumi nematanhatu weVon Braun Space Exploration Symposium, uchaitika kubva Chitatu kusvika Chishanu, Gumiguru 16-25, paYunivhesiti yeAlabama muHuntsville. Dingindira regore rino rinoti “Advancing Space: From LEO to Lunar and Beyond,” uye hurukuro yekusiyirana ichange iine vatauri vanobva kuhurumende, maindasitiri, nevedzidzo avo vachakurukura nezvezvichangobva kuitika, mikana yeramangwana, nematambudziko musainzi yemuchadenga nekuongorora.

Pakati pevatori veNASA, Administrator Bill Nelson achapa zvirevo panguva yemabiko emabiko muna Gumiguru 25. Kudya kwemasikati kuchabatanidzawo nhaurirano pamusoro pemaitiro ekumhara kwevanhu. Vezvenhau vanofarira kutaura na Administrator Nelson vanogona kubata Jackie McGuinness pa [email protected]. Vezvenhau vanofarira kupinda musymposium vanofanira kubata American Astronautical Society Executive Director Jim Way pa [email protected] kana 703-866-0021 kuti vawane magwaro.

Chiitiko ichi chichatanga nekutaura kwekuvhura naJoseph Pelfrey, acting director weNASA's Marshall Space Flight Center, uyo achadzorawo dare reArtemis neChitatu mangwanani. Vamwe vatauri vanobva kuMarshall Space Flight Center vanosanganisira Shane Canerday, injiniya wemuchadenga; John Honeycutt, maneja weSpace Launch Systems Chirongwa; Dayna Ise, mutevedzeri wemaneja weScience and Technology Office; Mallory James, injiniya wemuchadenga; Mary Beth Koelbl, mutungamiriri weEngineering Directorate; Jason Turpin, mukuru wehunyanzvi mutungamiri wePropulsion; naLisa Watson-Morgan, maneja weHuman Landing System Chirongwa.

Kuti uwane rumwe ruzivo nezve simposium uye chirongwa chizere, ndapota shanya astronautical.org/events/vbs.

Zvinyorwa: NASA PR Newswire