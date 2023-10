Guardians of the Galaxy Vol. 3 Inotengesa Pfupi paSainzi asi Inobata Mwoyo

Guardians of the Galaxy Vol. 3 yakwezva vateereri nekunakidzwa kwayo kwepakati, asi ongororo ichangobva kuitwa neNASA astronaut Chris Hadfield inoratidza kuti bhaisikopo rinotora rusununguko nekurongeka kwesainzi. Kunyanya, Hadfield inonongedza kukanganisa munzvimbo iyo Star-Lord iri kutenderera muchadenga isina spacesuit kwenguva yakareba.

Hadfield anotsanangura kuti kutaura zvazviri, munhu akasiiwa ari muchadenga pasina dziviriro aizongova nenguva pfupi yekurarama. Oxygen muropa yaizopera mukati memasekonzi 15, zvichiita kuti munhu afenda, uye mukati memasekonzi 90, muviri waibva wakuvadzwa zvachose zvinotungamirira kurufu. Kunyange zvazvo firimu richiratidza zvinoshamisa zvinoonekwa zvakadai sekuputika kwechiso uye chando pachiso chaStar-Lord, Hadfield anopikisa kuti izvi hazvingaitike kusvika pamwero wakanyanyisa.

Anotaurawo kuti mamiriro acho ezvinhu angave anonzwisisika kune munhu akaita saGroot, semuti une manzwiro unogona kurarama munzvimbo pasina kutambura nemigumisiro yakaipa yakafanana nemunhu.

Zvakakodzera kutaura kuti Guardians of the Galaxy Vol. 3 harisi rekutanga firimu munhevedzano kuratidza vatambi vari munjodzi muchadenga. Mune yekutanga Guardians of the Galaxy firimu, vese Gamora naStar-Lord vaive nechiitiko chine njodzi muchadenga apo nyama yavo yakapindwa nechando. Nepo vagadziri vemafirimu vachibatanidza zvimwe zvinhu zvinobatika senge Star-Lord kuzvimba kwechiso kuti iwedzere kukanganiswa kwemanzwiro, Hadfield anobvuma kuti firimu racho rinogona kusazadzisa chokwadi chesainzi.

Pasinei nekusarurama kwesainzi, Guardians of the Galaxy Vol. 3 inoramba iri mhedziso inogutsa kune Guardians trilogy, inokwezva vateereri nerwendo rwayo rwemuchadenga uye kusimba kwemanzwiro.

