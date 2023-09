Astronaut Frank Rubio Anogadzirira Kudzokera Panyika Mushure meRekodha-Kuputsa Space Mission

NASA astronaut Frank Rubio, uyo akabata rekodhi reUS kwenguva yakarebesa yakapedzwa muchadenga, ari kutarisirwa kudzoka kuPasi musi waGunyana 27, achipedzisa basa rakatora kwerinopfuura gore paInternational Space Station (ISS). Rubio, pamwe nevaviri vekuRussia cosmonauts, Sergey Prokopyev naDmitri Petelin, vakambobatikana munzira yakaderera-Earth orbit nekuda kwekudonha kunotonhorera murwendo rwavo rwavakaronga kuenda kumba, kapisi yeSoyuz yakamiswa pachiteshi chemuchadenga, muna Zvita 2022.

Kugadzirisa nyaya iyi, NASA neRussia space agency Roscosmos yakawedzera rwendo rwevashandi neimwe mwedzi mitanhatu. Vakaona kuti kapule inodonha yaive isina kukodzera kuunza vashandi kumba, sezvo yaiisa njodzi yekupisa panguva yekupindazve mumhepo yePasi. Nekuda kweizvozvo, vashandi vanodzokera kuPasi mune inotsiva Soyuz capsule iyo yakatumirwa isina chinhu.

Mukufamba kwake kwese kwenzvimbo, Rubio aigara achisangana nemhuri yake uye achivimba nevashandi vake kuti vamutsigire. Akasimbisa kukosha kwekuwana kuenzana pakati pebasa nekuzorora kuti achengetedze hutano hwake hwepfungwa. Basa raRubio, iro rakaita mazuva mazana matatu nenomwe akateedzana mudenga, rakatyora rekodhi rekare reUS rakaiswa nemuchadenga Mark Vande Hei muna 371.

Kunyangwe paine kuenderera mberi kwehondo yeRussia-Ukraine uye kusawirirana kwezvematongerwo enyika, NASA neRoscosmos vakaenderera mberi nekubatana kwavo paISS. Vashandi vakagamuchira nhau yebasa ravo rakawedzerwa zvakanaka, uye maneja wechirongwa chechiteshi chemuchadenga cheNASA, Joel Montalbano, akataura achiseka mukana wekubhururuka neaizikirimu semubairo.

Rubio, chiremba, akataura kuti angadai asina kubvuma basa iri dai aiziva kuti raizomuita kuti asave nemhuri yake kwerinopfuura gore. Nekudaro, akashandisa zvakanyanya nguva yake ari muchadenga nekuita tsvakiridzo yekupisa, kutora chikamu muzvidzidzo zvehutano hwevanhu, uye kugadzirisa madomasi emuchadenga sechikamu chekuedza kwake kwesainzi kwaanofarira.

Kuti vaone kubva kwaRubio kubva pachiteshi chemuchadenga, vataridzi vanogona kutarisa muNASA TV pawebhusaiti yesangano iri munaGunyana 27. Ngarava yakarongerwa kusiya nzvimbo yayo pachiteshi pa3:51 am ET, paine kuvharwa kwekumhara kutanga na6 am ET. .

Zvinyorwa: NASA, Mashable