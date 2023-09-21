Mhedzisiro yeUrban Noise paPied Tamarin Tsoko uye Kukurukurirana Kwadzo

Ongororo ichangoburwa yakaitwa nevaongorori veUniversidade Federal do Amazonas neAnglia Ruskin University (ARU) yakaratidza kuti tsoko dzepied tamarin dziri munjodzi dzinogadzirisa sei nzira dzadzo dzekutaurirana mukupindura kusvibiswa kweruzha rwevanhu. Tsoko idzi, dzinobva kunharaunda diki nechepakati peBrazil, dzinonyanya kuvimba nematauriro nemavara emunhuhwi kuti dzikurukure asi dzatarisana nedambudziko rekujairana nemhoteredzo yemaguta.
Chikwata chekutsvagisa chakaita ongororo pamapoka mapfumbamwe emusango pied tamarins, vachitevera maitiro avo kwenguva yemazuva gumi. Mhedzisiro huru yeruzha rwakaitwa nevanhu munzvimbo yavo yaive traffic traffic, asi ruzha kubva kundege, vashanyi vepaki, uye mashandiro emauto zvakakonzerawo ruzha rwese.
Chidzidzo ichi chakawana hukama pakati pekuwedzera kweruzha rwemumaguta uye kuwanda kwekunhuhwirira pakati petsoko. Sezvo kurukurirano yadzo yenzwi ichidziviswa noruzha, tsoko dziri kunyanya kutsamira pamavara ehwema kuti dzitaure mashoko.
Pied tamarins anoshandisa mavara akasiyana-siyana ezvinangwa zvakasiyana, kusanganisira ruzivo rwenharaunda uye rwekubereka. Iyi shanduko yekushanduka-shanduka inovabvumira kutaurirana kwenguva yakareba. Zvisineyi, zvinogona kusashanda sekufona kwezwi, kunyanya sezvo nzvimbo yavo yekugara inotsemuka nekuda kwekugara kwemaguta.
Dr. Jacob Dunn, Associate Purofesa muEvolutionary Biology kuARU, akasimbisa kuti mabasa evanhu akashandura zvakanyanya nzvimbo dzeacoustic iyo mhando dzakawanda dzakagadziriswa pakutanga. Kusimuka kwekunhuhwirira pakati pema tamarin epied kunofungidzirwa kuve kuchinjika kuchinjika kune idzi shanduko munharaunda yavo.
Tsvagiridzo iyi inoburitsa chiedza pamusoro pemafambiro emhuka munzvimbo dzemumaguta uye inoratidza matambudziko angangosangana nawo nemhando dziri munjodzi dzakanyanya seye pied tamarin. Zvimwe zvidzidzo zvinodiwa kuti unzwisise kuti ruzha rwemumaguta runokanganisa sei mamwe maitiro ehunhu hwavo uye kurarama kwese.
Sources:
-Chidzidzo chakaitwa nevatsvakurudzi kubva kuUniversidade Federal do Amazonas neAnglia Ruskin University (ARU)
- Rakadhindwa mujenari Ethology Ecology & Evolution
- Mari yakapihwa neNational Geographic Society, iyo Rufford Foundation, Primate Action Fund, uye International Primatology Society.