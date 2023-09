Mushonga Ungangove Mutsva weAlzheimer's Unoderedza Kuzvimba Kwehuropi uye Unovandudza Kuyeuka

Vatsvagiri kubva kuThe Picower Institute for Learning and Memory paMIT vafambira mberi zvakanyanya mukurapa chirwere cheAlzheimer nekugadzira mushonga unoderedza kuzvimba muuropi uye unovandudza ndangariro. Mushonga uyu, unonzi A11, unonangana neiyo genetic transcription factor inonzi PU.1, iyo inokonzera kuwedzeredza kwemajini ekuputika mumasero ezvirwere zveuropi panguva yechirwere cheAlzheimer. A11 inodzvinyirira PU.1 basa nekutsvaga mapuroteni anodzvinyirira kutaura kwemajini aya anopisa.

Kuzvimba ndicho chikamu chikuru chechirwere cheAlzheimer, uye kuwana marapirwo anoshanda kwakaratidza kuoma. Kuburikidza nemiedzo yepreclinical pamasero emunhu uye mamodheru eAlzheimer's mbeva, vaongorori vakawana kuti A11 inoderedza kuzvimba mumasero emunhu mamicroglia-senge uye akawanda mbeva mhando dzechirwere cheAlzheimer. Iyo zvakare inovandudza zvakanyanya cognition mumakonzo.

Vatsvagiri vakafananidza kutaura kwejeni mune postmortem brain samples kubva kuvarwere veAlzheimer uye vasiri-Alzheimer's controls. Vakaona kuti mhedzisiro yeAlzheimer mukuchinja kukuru kweiyo microglial gene kutaura, uye kuwedzera kwePU.1 inosunga kune inozvimba gene zvinangwa chikamu chakakosha chekuchinja uku. Kudzikisa PU.1 chiitiko mune mbeva modhi yeAlzheimer yakaderedzwa kuzvimba uye neurodegeneration.

Chikwata chakaongorora pamusoro pe58,000 mamorekuru madiki kuwana makomisheni anogona kuderedza kuzvimba uye majini ane hukama neAlzheimer anodzorwa nePU.1. A11 ndiyo yaive yakanyanya simba pakati pevatanhatu vekupedzisira. Mukuedza kwakaitwa pamasero emunhu microglia-senge, A11 yakadzikisa kutaura uye kuvharika kweanopisa ma cytokines uye yakadzivirira microglia kubva mukunyanyisa kune kuzvimba.

Imwe tsvagiridzo inodiwa kugadzira uye kuyedza A11 semushonga wechirwere cheAlzheimer. Mushonga unovimbisa uyu unogona kubatsira mukugadzirwa kwemishonga inoshanda yeiyi inoparadza neurodegenerative disorder.

Sources:

– Chirwere cheAlzheimer Tsanangudzo: Chirwere cheAlzheimer chirwere chinorwisa uropi, chinokonzera kudzikira kwesimba repfungwa izvo zvinotowedzera nekufamba kwenguva. Ndiyo nzira yakajairika yedementia uye inoverengera 60 kusvika 80 muzana yematambudziko edementia. Ikozvino hakuna mushonga wechirwere cheAlzheimer, asi kune mishonga inogona kubatsira kurerutsa zviratidzo.

- MIT Tsanangudzo: MIT chidimbu cheMassachusetts Institute of Technology. Iyo ine mukurumbira yakazvimirira yekutsvagisa yunivhesiti muCambridge, Massachusetts iyo yakavambwa muna 1861. Yakarongwa kuita Zvikoro zvishanu: zvivakwa, engineering, humanities, arts uye social sciences, manejimendi, uye sainzi. Mhedzisiro yeMIT inosanganisira zvakawanda zvesainzi uye kufambira mberi kwetekinoroji. Basa rayo ndere kutsvaga ruzivo rwakakosha nezve chimiro nemaitiro ezvipenyu uye mashandisirwo eruzivo irworwo kuwedzera hutano, kurebesa hupenyu, uye kuderedza hurwere nekuremara.

- National Institutes of Health Tsanangudzo: The National Institutes of Health (NIH) ndiro sangano rekutanga rehurumende yeUnited States rinoona nezve biomedical uye hutano hweveruzhinji. Inoitisa tsvakiridzo yayo yesainzi kuburikidza neIntramural Research Program (IRP) uye inopa yakakura biomedical yekutsvagisa mari kune isiri-NIH nzvimbo dzekutsvagisa kuburikidza neiyo Extramural Research Chirongwa. Basa rayo ndere kutsvaga ruzivo rwakakosha nezve chimiro nemaitiro ezvipenyu uye mashandisirwo eruzivo irworwo kuwedzera hutano, kurebesa hupenyu, uye kuderedza hurwere nekuremara.