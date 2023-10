Mutemo Mutsva Wepasi rose Wezvakasikwa: Evolution Inoshanda kune Yese Complex Systems

Boka revasayendisiti nevazivi vakaunza pfungwa isingakoshi yavanoti “mutemo usipo wezvakasikwa.” Vanotaura kuti mhindumupindu haina kuganhurirwa kuupenyu hwezvinhu zvipenyu asi muitiro unokosha unoshanda kugadziriro dzose dzakaoma kunzwisisa dziri muchisiko chapose pose, kubvira kumitumbi yomuchadenga kusvikira kumaatomu. Chikwata chinopa zano "Mutemo Wekuwedzera Ruzivo Rwekuita," unotaura kuti chero system, yekurarama kana isingararame, inoshanduka kana masisitimu akasiyana akaitwa sarudzo zvichienderana nekushanda.

Vatsvagiri vanocherekedza hunhu hutatu hunotsanangudza masisitimu ari kubuda: kuwanda kwezvikamu, kusiyana kwezvirongwa, uye kusarudzwa kwebasa. Vanoratidza kuti maitiro aya akajairika kune akaomarara masisitimu anoshanduka munzvimbo dzakasiyana siyana.

Kiyi yemutemo wepasi rose wezvakasikwa iri muchirevo che "sarudzo yebasa." Vatsvagiri vanowedzera pamusoro pedzidziso yaDarwin yekusarudzwa kwechisikigo, vachiisa basa mumhando nhatu dzakasiyana: kugadzikana, kushingirira, uye hutsva. Kushanda hakuchina kuganhurirwa kune hunhu hwekupona, asi hunosanganisira hunhu hunoita kuti sisitimu irambe iripo, kusiyanisa, uye kuoma kunzwisisa.

Chidzidzo ichi chinoenzanisira dzidziso iyi nemienzaniso kubva kune zvese zvebhayoloji uye zvisiri zvebhayoloji. Inosimbisa rwendo rwekushanduka kwehupenyu paPasi, kubva pakubuda kwephotosynthesis kusvika pakuvandudzwa kwemaitiro akaomarara. Zvisinei, pfungwa yemhindumupindu inopfuurira mberi kwehupenyu hwezvisikwa. Iyo mineral Kingdom, semuenzaniso, inoratidzira yayo yega nzira yekushanduka-shanduka, uko kurongeka kwemamineral kumisikidzwa kwakakonzera kuwedzera kuomarara nekufamba kwenguva.

Uyezve, nyeredzi pachadzo dzinomiririra chishamiso chemhindumupindu nokugadzira zvinhu zvinorema, zvichiita kuti pave nemakemikari akasiyana-siyana uye akaoma kunzwisisa.

Tsvagiridzo inosimbisa kuti kushanduka kwaDarwin inyaya yakakosha mukati meichi chiitiko chakapamhama chechisikigo. Inopa zano kuti misimboti inofambisa kusiyana kwehupenyu paPasi inoshandawo kune zvisina hupenyu masisitimu.

Chidzidzo ichi, chakatsikiswa muProceedings of the National Academy of Sciences, idonzvo rekushandira pamwe rinosanganisa masayendisiti kubva muzvidzidzo zvakasiyana. Nekuona tsika yepasi rose yezvirongwa zvakaoma kuburitsa hutsva, kugadzikana, uye kushingirira, tsvakiridzo iyi inotsanangura patsva manzwisisiro edu emhindumupindu sehunhu hwagara huripo hwedenga redu rinogara richishanduka.

