Kometi yakakura inozivikanwa se12P/Pons-Brooks iri kukurumidza kuswedera kuPasi, ichiratidza zvinhu zvayo zvinoshamisa zvinozivikanwa se "nyanga." Pasinei nekuputika kukuru kwechipiri mukati memwedzi mina ichangobva kuitika, aya maitiro akatanhamara anoramba achionekwa. Chinoita kuti comet iyi ive yakasarudzika kuvepo kwegomo rinoputika rakamhara pamusoro paro. Iyi comet hombe, inoenzana neguta, ine gomo rinoputika rinenge richizoputika zvakare, mwedzi ichangopfuura kuputika kwaro kwekutanga. Painoenderera mberi nerwendo rwayo yakananga kuzuva, inotarisirwa kuburitsa gore rinoshamisa regasi nechando, rakaita senyanga mbiri dzinobuda kubva pamusoro pekometi.

Yakakamurwa se cryovolcanic comet, 12P/Pons-Brooks ine musimboti unoyera makiromita makumi matatu mudhayamita. Musimboti uyu une musanganiswa wegasi, guruva, uye ice pamwe chete inonzi "cryomagma." The nucleus of the comet yakakomberedzwa negasi shroud inozivikanwa se "coma." Kana tembiricha yenucleus yakwira, inoburitsa kuputika muchadenga.

Nyanzvi dzakacherechedza kuwedzera uye kukura kwenyanga dzecomet dzakasiyana. Vamwe vakatodhirowa kuenzanisa, vachifananidza chimiro chisina kujairika checomet nesainzi zvikepe zvedenga seMillennium Falcon kubva kuStar Wars. Chimiro chisina kujairika chekoma chinonzi chinokonzereswa nekusagadzikana mumukati mekometi. Richard Miles, muongorori wenyeredzi weBritish Academy of Astronomy, akatsanangura kuti kuwedzera kwenguva refu kwemagasi mukati mecomet kunoumba chimiro chayo chisina kujairika.

Mumazuva anouya, coma yecomet inotarisirwa kuramba ichikura, ichiwedzera kusimbisa nyanga dzayo dzinoshamisa. Ichi chinoshamisa chiitiko chemudenga chichafadza vagari vePasi musi waKubvumbi 21, 2024, vasati vafambisa comet kudzoka kunzvimbo dzekunze dzesolar. Nekudaro, haizodzoke kusvika 2095.

Sources:

- Spaceweather.com

– Rarama Sayenzi