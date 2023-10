Kubwinya kweKuora Kwemwedzi: Chiratidzo cheKudenga

By

Wagadzirira kuratidzwa kunoshamisa kwehukuru hwekudenga here? Zvisungei sekuora kwemwedzi zvishoma, kunozivikanwa saChandra grahan, kunoshongedza denga musi weMugovera, Gumiguru 28, uye kuenderera mberi kusvika Svondo, Gumiguru 29. Chiitiko ichi chinoshamisa chinoitika apo Nyika painozviisa pakati peZuva rinopenya neMwedzi unoyevedza, ichikanda zvawo. mumvuri pamusoro pemwedzi, ichigadzira chiratidziro chinotyisa chinokwezva vanotarisa denga pasi rese.

Fungidzira izvi: Nyika yakaita bhora rakafara, Zuva rinopenya, uye Mwedzi se orb inopenya. Sezvo Nyika inotsvedza munzira yemwedzi, mumvuri waro unobata Mwedzi zvine hungwaru, zvishoma nezvishoma uchivhara kupenya kwaro, zvichikonzera kunyangarika kwe ethereal kana enchanting shanduko yemavara.

Kune marudzi maviri ekuora kwemwedzi anoroya vanocherechedza:

1. Kuora Kwemwedzi Kuzere: Pakuora kwemwedzi kuzere, Pasi rinombundira Mwedzi zvakazara, richiuputira nerima rinotyisa. Uku kusangana kunoshamisa kunowanzo kupa iyo mwedzi nerutsvuku kana coppery hue. Sezvo chiedza chezuva chinopenya mumhepo yePasi, masaisai mapfupi anopararira, uye mavara matsvuku akareba achipfuura nenyasha, achimbundikira Mwedzi nemavara awo anoyevedza. Ichi chitarisiko chinosemesa chave chinozivikanwa se "mwedzi weropa."

2. Kuora Kwemwedzi Kwakakwana: Pakuora kwemwedzi zvishoma, chikamu chimwe chete cheMwedzi chinozvipira kumumvuri wePasi. Inogona kunge yakaita sekurumwa kunotorwa kubva mudenga redenga kana kuratidza inokwezva yakasviba chikamu, ichiwedzera kushamisika kune yemwedzi inoratidzwa.

Tichitarisa pane zvakanangana nazvo, kuora kwemwedzi kunonakidza kwa2023 kuchatanga neMugovera, Gumiguru 28, uye kunosvika kusvika mambakwedza eSvondo, Gumiguru 29. MuIndia, kuora kwezuva kunotarisirwa kutanga nenguva dzinenge 11:31 PM musi weMugovera uye yekupedzisira kweawa imwe chete nemaminetsi gumi nemapfumbamwe, kubva na1:19 AM kusvika na1:05 AM neSvondo. Panguva yekukwirira kwayo kusvika 2:24 AM, Mwedzi uchaona zvakadzika, zvine mumvuri chikamu chemumvuri wePasi, unozivikanwa seumbra, uchivhara zvine hunyanzvi chikamu chenzvimbo yaro inokwezva.

Kubwinya kweichi chiitiko chokudenga hakuzofadzi kwete India chete asiwo nharaunda dzakasiana-siana mhiri kweKumabvazuva kweHemisphere, kubatanidza Africa, Europe, Asia, uye mamwe mativi eAustralia. Kunyangwe vanoona vanobva kuAmerica vangapotsa chiitiko chinofadza ichi, dzimwe nzvimbo dzeBrazil dzichawana mukana wekuona mazango apo Mwedzi unobuda zvine hunyanzvi kumusoro.

FAQ:

Mubvunzo: Chii chinonzi eclipse?

A: Kuora kwemwedzi kunoitika apo Nyika inozvibatanidza pakati peZuva neMwedzi, ichikanda mumvuri wayo pamusoro pemwedzi.

Mubvunzo: Kuora kwemwedzi kunoitika sei?

A: Panguva yekuora kwemwedzi kuzere, Nyika inovhara Mwedzi zvakazara, zvichiita kuti itaridzike yakatsvuka kana yemhangura nekuda kwechiedza chezuva chakasefa chinopfuura nepakati pePasi.

Mubvunzo: Chii chinonzi eclipse yemwedzi?

A: Mukuora kwemwedzi zvishoma, chikamu cheMwedzi chete ndicho chakafukidzwa nemumvuri wePasi, zvichikonzera kutaridzika kunonakidza-kunge kuruma kana chikamu chakasvibiswa.

Mubvunzo: Kuora kwemwedzi kuchaitika riini muna 2023?

A: Kuora kwemwedzi zvishoma kuchaitika musi weMugovera, Gumiguru 28, uye kuchaenderera mberi kusvika Svondo, Gumiguru 29.

Mubvunzo: Kuora kwemwedzi kuchaonekwa muIndia here?

MHINDURO: Hongu, kuora kwemwedzi kuchaonekwa munzvimbo dzese dzeIndia, pamwe nenharaunda dzeKumabvazuva kweHemisphere dzakadai seAfrica, Europe, Asia, nedzimwe nzvimbo dzeAustralia.

