Nguva Yemuchadenga iri Kusiya Mucherechedzo wayo Pamhepo yePasi

Ongororo ichangoburwa yakaburitswa muProceedings of the National Academy of Sciences inoratidza kuti Space Age iri kukanganisa mhepo yePasi. Vatsvaguri vakawana huwandu hwakakura hwesimbi mune aerosols mumhepo, zvichida kubva pakuwedzera kwenhamba yezvikepe zvemuchadenga uye kutangwa nekudzoka setiraiti. Kuvapo kwesimbi uku kuri kushandura makemikari emuchadenga, zvingangokanganisa ozone layer nemamiriro ekunze.

Ichitungamirwa naDan Murphy kubva kuNational Oceanic uye Atmospheric Administration, timu yekutsvagisa yakawana zvinhu zvinopfuura makumi maviri mumaratio anofanana neanoshandiswa mumidziyo yemuchadenga. Vakaona kuti huremu hwemamwe simbi, dzakadai selithium, aruminiyamu, mhangura, uye mutobvu, kubva pakupindazve muzvitundumuseremusere zvakapfuura kudzika kwesimbi idzi dzinowanikwa muguruva remuchadenga. Zvinokatyamadza, ingangoita 20% yezvimedu zvakakura zve sulfuric acid, izvo zvinobatsira kuchengetedza nekuchengetedza ozone layer, ine aruminiyamu nemamwe masimbi emuchadenga.

Masayendisiti anofungidzira kuti panosvika 2030, mamwe masatelliti anosvika zviuru makumi mashanu anogona kusvika pakutenderera. Izvi zvinoreva kuti, mumakumi mashoma emakore anotevera, inosvika hafu yestratospheric sulfuric acid particles inogona kunge iine simbi kubva pakupindazve. Migumisiro yeizvi pamhepo, ozone layer, uye upenyu huri paPasi hazvisati zvazivikanwa.

Kudzidza stratosphere kunonetsa, sezvo iri dunhu risingagari vanhu. Ndege dzepamusoro chete dzinopinda munzvimbo iyi kwenguva pfupi. Nekudaro, sechikamu cheNASA's Airborne Science Chirongwa, masayendisiti anoshandisa ndege dzekutsvagisa kuunganidza sampuli dze stratosphere. Zviridzwa zvakanamirwa pamhuno koni kuti ive nechokwadi chekuti mhepo yakatorwa itsva uye isina kukanganiswa.

The stratosphere inzvimbo yakagadzikana uye inoita seyakadzikama yemhepo. Iyo zvakare imba ye ozone layer, chinhu chakakosha chekudzivirira hupenyu paPasi kubva kune inokuvadza ultraviolet mwaranzi. Mumakumi mashoma emakore apfuura, ozone layer yanga iri mungozi, asi nhamburiko dzakarongeka dzepasi rose dzakaitwa kuigadzirisa uye kuizadzisa.

Huwandu huri kuwedzera hwenzvimbo inotangwa nekudzoka ibasa rekuunza mamwe masimbi mu stratosphere. Sezvo maroketi anotangwa uye masatelliti achiiswa, anosiya mutsetse wesimbi zvidimbu zvine mukana wekukanganisa mhepo nenzira idzo vesainzi vachiri kuedza kunzwisisa.

Mukupedzisa, chidzidzo ichi chinoburitsa kudiwa kweimwe tsvagiridzo yekuona mhedzisiro yeSpace Age pamhepo yePasi. Zvakawanikwa zvinoratidza kuti kuwedzera kuvepo kwesimbi kubva muchadenga nemasatelliti kunogona kuve nemhedzisiro yemamiriro ekunze, ozone layer, uye kugarika kwepasi redu.

Sources:

- Musoro: Iyo Space Age iri Kusiya Mucherechedzo wayo paPasi Pamhepo

- Kwakabva: Zviitiko zveNational Academy yeSainzi