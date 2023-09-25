Indian Space Agency Inoedza Kumutsa Chandrayaan-3 Lander uye Rover

Mainjiniya kuIndia Space Research Organisation (ISRO) vanga vachiedza kumutsa Chandrayaan-3 lunar lander uye rover mushure mehusiku hwemavhiki maviri. ISRO yakazivisa neChishanu kuti vanga vachiedza kutanga kutaurirana neVikram lander uye Pragyan rover kuti vaone mamiriro avo ekumuka. Zvakadaro, kuedza kwavo nemusi weMuvhuro hakusati kwaburitsa mhinduro.
Chandrayaan-3 yakabudirira kumhara padyo nerunar south pole musi waNyamavhuvhu 23, zvichiita kuti India ive nyika yechina kuwana kumhara nemwedzi mushure meUnited States, Russia, neChina. Kutevera kumhara, Pragyan rover akaongorora nzvimbo yekumhara ndokudzosera mifananidzo kuPasi apo Vikram akaita ongororo dzesainzi, kusanganisira kuyera tembiricha yedenga regolith repamusoro uye kuongorora kemikari yeguruva remwedzi. Kuvepo kwesarufa muguruva remwedzi kunogona kupa ruzivo rwechiitiko chekare chegomo rinoputika.
Iyo Pragyan rover yakaiswa mune yekurara munaGunyana 2, uye Vikram lander akatevera mazuva maviri gare gare. Kunyangwe iyo mishoni yakange yapedza zvinangwa zvayo zvekutanga, ISRO inotarisira kuti lander nerover vakapona husiku hwemwedzi.
Chandrayaan-3 ndiyo yechipiri yeIndia kuedza kumhara pamwedzi. Basa rekare, Chandrayaan-2, rakasangana nekuparara muna 2019 nekuda kwesoftware glitch. Nekudaro, iyo Chandrayaan-2 orbiter ichiri kushanda uye inoenderera mberi nekudzidza mwedzi kubva kumwedzi.
Kuedza kutanga kuonana neVikram lander uye Pragyan rover kunoenderera mberi, asi mikana yekubudirira iri kudzikira neawa yega yega. Iyo ISRO inoramba yakatsunga kuongorora uye kuvhura zvakavanzika zvemwedzi wekumaodzanyemba pole.
Sources:
- Space.com