Ziva Kugadziriswa Kwenzvimbo neLive Stream yeNASA Astronauts paMishini

NASA yakarongedzerwa kurarama-kuyerera kuri kuuya spacewalk neChitatu, Mbudzi 1, ichiratidza basa rekugadzirisa rinoitwa nevazivi vemuchadenga paInternational Space Station (ISS). Uku kuratidzwa kunokwezva kwemabasa emaoko ekunze kwenyika kucharatidza vazivi vemuchadenga veNASA Loral O'Hara naJasmin Moghbeli, vachishandira pamwe kwemaawa matanhatu nehafu kutsiva bere uye kubvisa chidimbu chemudziyo kunze kwechiteshi.

Chinangwa chikuru cheichi chekugadzirisa ndechekubvisa bhokisi remagetsi rinonzi Radio Frequency Group kubva kune antenna yekutaurirana paISS. Pamusoro pezvo, O'Hara naMoghbeli vachange vachitsiva imwe yegumi nembiri inotakura magungano pasolar alpha rotary joint. Aya majoini akakosha anogonesa mapaneru echiteshi chezuva kuti awedzere kunyura kwesimba rawo nekugara achigadzirisa kona yavo yekutevera zuva zvakanaka panguva yekutenderera kwechiteshi kutenderera Pasi.

Pakutanga yakarongerwa Gumiguru 30, mafambiro emuchadenga aifanira kurongwa zvakare nekuda kwekudonha kunotonhorera. Kudzivirira chero kusvibiswa kunogona kuitika uye kuve nechokwadi kugara zvakanaka kwevashandi, NASA yakaita danho rekumisa mishoni. Kuvuza uku ndiko kuchangoburwa munhevedzano yekudonha inotonhorera iyo ISS yakasangana nayo mumwedzi ichangopfuura, ichikanganisa zvese chiteshi uye hunyanzvi hwekuita.

Kune avo vane shungu dzekuona kuyedza, NASA ichange ichitepfenyura yese spacewalk ichirarama paNASA TV chiteshi. Unogona kuterera chiitiko kuburikidza nevhidhiyo yakamisikidzwa pamusoro kana nekushanyira NASA's YouTube peji. Kufukidzwa kuchatanga na 6:30 am ET (3:30 am PT), nekufamba kwemuchadenga pachawo kunotanga nguva pfupi yapfuura na8 am ET (5 am PT).

FAQ:

Mubvunzo: Chinangwa chekufamba muchadenga ndechei?

A: Vazivi vemuchadenga vachange vachiita basa rekugadzirisa paInternational Space Station, kusanganisira kubviswa kwebhokisi remagetsi nekutsiviwa kwegungano rinotakura.

Mubvunzo: Sei rwendo rwemuchadenga rwakarongwazve?

A: Iyo spacewalk yakamiswa nekuda kwekudonha kunotonhorera paRussia Nauka module. Yakarongwa patsva kudzivirira chero kusvibiswa kwaigona kuitika.

Mubvunzo: Ndingatarisa sei kufamba kwemuchadenga?

A: Iyo spacewalk ichange ichiratidzwa paNASA TV. Unogona kuiona kuburikidza nevhidhiyo yakamisikidzwa kana paNASA's YouTube peji. Kuvhara kunotanga na6:30 am ET (3:30 am PT) neChitatu, Mbudzi 1.