Satellite Tarisa Kubudirira kweEl Niño muPacific Ocean

Satellite, senge Sentinel-6 Michael Freilich, parizvino vari kuona chiitiko chiri kuitika muPacific Ocean. Mvura iri pedyo nemhenderekedzo yekumadokero kweSouth America iri kuona kuwedzera kwekushisa, zvichikonzera kuwedzera kwemazinga egungwa. Kukwira kwekushisa kwepamusoro pegungwa uku kune kukanganisa kukuru pamamiriro ekunze muAsia neNorth America, chiitiko chinozivikanwa nekuti El Niño.

Kuti vanzwisise nezveEl Niño yegore rino, vatsvakurudzi vari kuongorora zvakaitika kare. Mune chirevo chakaburitswa neNASA's Jet Propulsion Laboratory, zvinonzi California yakasangana nemvura inonaya panguva ye2015-2016 El Niño, zvichitungamira kune yakakwira surf, mafashama, uye madhaka.

Mufananidzo mutsva kubva kuNASA unoenzanisa kutanga kwe2023 El Niño nemapateni akaonekwa muna Gumiguru 1997 naGumiguru 2015, izvo zvaionekwa sezviitiko zvakanyanyisa nesangano remuchadenga. Zviitiko izvi zvakapfuura zvakakonzera kuchinja kwekushisa kwepasi rose, mafambiro emhepo, uye mwero wegungwa.

Kana tembiricha yemvura iri pamusoro pacho ichikwira, mhepo yekumabvazuva ichienda kumadokero inopera simba. Shanduko iyi inotungamira mukunaya kwemvura zhinji kumabvazuva nepakati pePacific, nepo Indonesia iine kuderera kwekunaya kwemvura. Pamusoro pezvo, chiitiko chiri muPacific Ocean chinoshandura rukova rwejeti, zvichikonzera kunyorova uye kutonhora mamiriro kumaodzanyemba kweUS uye kuoma uye kunodziya mamiriro kuchamhembe.

Kunyangwe El Niño yegore rino ichiita seyakapfava zvichienzaniswa nezvakaitika kare, Josh Willis, sainzi wechirongwa cheSentinel-6 Michael Freilich, anoratidza kuti inogona kuunza chando chemvura kuSouthwest US kana mamiriro anoenderana.

Sentinel-6 Michael Freilich satellite chikamu cheCopernicus Sentinel-6/Jason-CS mishoni, kuedza kwakabatana kunosanganisira European Space Agency, European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites, NASA, uye NOAA. Inotumidzwa zita raMichael Freilich, aimbova director weNASA's Earth Science Division.

