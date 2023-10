Kuchinja Kwemamiriro ekunze Kunotyisidzira Hupenyu Hunoshamisa hweChiremwaremwa, Dzidzo Yakawanikwa

By

Ongororo ichangoburwa yakaburitswa muProceedings yeRoyal Society B: Biological Sayenzi inoratidza kuti hupenyu hunoshamisa hwezviremwaremwa hunogona kunge huri panjodzi nekuda kwekukwira kwekushisa kwepasirese. Tsvagiridzo iyi, yakaitwa nemasayendisiti kubva kuUniversity College Dublin neYunivhesiti yeBristol, yakanangana nekutenderera kwekurara kweboka rezviremwaremwa zvemusango.

Vatsvakurudzi vakaona kuti kuchinja kwemamiriro ekunze panguva yekunyura kwezviremwaremwa kwakakanganisa mamolecular maitiro ehupenyu hwavo hurefu. Telomeres, izvo zvidimbu zveDNA zvinodzivirira magumo emakromosomes, anopfupisa nguva imwe neimwe sero rinopatsanurwa. Iyi nzira yekupfupisa inobatanidza nekukwegura uye zvirwere zvine chokuita nekukwegura.

Chidzidzo ichi chakawana kuti zviremwaremwa zvakabuda muhubernation kakawanda nekuda kwemamiriro ekudziya aive nematelomere mapfupi zvichienzaniswa nechando chapfuura chaitonhora. Muzvinafundo Emma Teeling weUniversity College Dublin akataura kushushikana pamusoro pezviwanikwa izvi, achiti kukwira kuri kufanotaurwa kwetembiricha yepasi rose kunogona kudzikisira migumisiro inobatsira yekunyura mumaremwaremwa emusango.

Dr. Megan Power, munyori anotungamirira wekudzidza, akatsvaga pamusoro pe200 mhuka dzomusango dzakakura dzebhiza munguva yechando mitatu kuti aongorore zvinokonzerwa nekunyura pamatelomeres. Tsvagiridzo yakaratidza kuti hibernation inoshanda senge nzira yekumutsiridza, nematelomere achitambanuka kwete kupfupika munguva yehubernation. Kuwedzerwa uku kungangoitika nekuda kwekutaura kwe enzyme telomerase, iyo inobvumira telomeric DNA kuti iitezve pasina kukuvadza.

Zvakawanikwa muchidzidzo ichi zvinosimbisa zvingangokonzeresa kusandura mamiriro ekunze pakugara kwenguva refu kwezviremwaremwa. Mhuka dzine hupenyu hurefu uye kunonoka kuberekana, sezviremwaremwa, zvinonyanya kushungurudzwa nekuchinja kwezvakatipoteredza. Vatsvagiri vanosimbisa kukosha kwekunzwisisa kuti zviremwaremwa zvinokanganiswa sei uye nekuchinjika nekukurumidza kushanduka kwemamiriro ekunze.

Kumwe kuongorora kunodiwa kuongorora basa retelomerase mukuwedzera kwematelomere panguva yekurara. Chidzidzo ichi chinotaridza kukanganisa kwekushanduka kwemamiriro ekunze pane ecology uye kurarama kwehuwandu hwechiremwaremwa, ichisimbisa kukosha kwekuenderera mberi nekutsvaga nekuedza kuchengetedza kuchengetedza izvi zvisikwa zvinoshamisa.



– Megan L. Power et al, Hibernation telomere dynamics mumamiriro ekunze ari kuchinja: nzwisiso kubva kumhuka dzesango dzakakura dzebhiza, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2023). DOI: 10.1098/rspb.2023.1589

- University College Dublin