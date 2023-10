Mitemo Itsva muChile Chinangwa Kudzikisa Kusvibiswa Kwechiedza uye Kudzivirira Rima Denga

By

Chile inozivikanwa nemamiriro ayo akasarudzika ekutarisa nyeredzi, neAtacama Desert iri imwe yenzvimbo dzakanakisa dzevazivi venyeredzi nekuda kwekujeka kwedenga uye kushoma kusvibiswa kwechiedza. Kuchengetedza denga rakasviba iri rekuongorora nyeredzi uye kugadzirisa zvinokanganisa kusvibiswa kwechiedza pahutano hwevanhu uye zvipenyu zvakasiyana-siyana, Chilean Ministry of the Environment yakaunza New National Lighting Standard.

Kare, matunhu aitambira maobservatories makuru muChile aive nemirau yekuvhenekesa yekudzivirira rima-denga. Ikozvino, zviyero izvi zviri kuwedzerwa kune dzimwe nyika kusimudzira maitiro ane mutoro uye anoenderera mberi ekuvhenekesa kunze.

Chiyero chitsva chekuvhenekesa chinotarisa pakuvandudza mwenje wekunze nekuchinja kubva kuchiedza cheblue chakanyanya kuenda kune akapfava amber hues. Shanduko iyi inobatsira kuderedza kukanganisa kwakashata pahutano hwevanhu, sekufutisa, kushushikana, uye mamwe marudzi egomarara. Pamusoro pezvo, kushambadza kwakavhenekerwa kunofanirwa kudzimwa pakati pehusiku na7 am, kuve nechokwadi chekuti mwenje wekutengesa haubatsire mukusvibiswa kwechiedza panguva dzakakosha dzehusiku.

Pamusoro pehutano hwevanhu, New National Lighting Standard inocherechedzawo kukanganisa kwekusvibiswa kwechiedza pane zvipenyu zvakasiyana-siyana. Chiedza chekugadzira chinovhiringidza maitiro emarudzi ehusiku, kusanganisira matumbu anotakura mukume neshiri dzegungwa. Zvipembenene zvinotakura mukume zvinotsamira pachiedza chemwedzi nenyeredzi pakufamba, uye kusvibiswa kwechiedza kunogona kuvhiringa nekuzvikanganisa, zvichikanganisa kumera kwezvirimwa uye kuchengetedza zvirimwa. Saizvozvowo, Markham storm petrel, shiri yegungwa inowanikwa kuChile, Ecuador, nePeru, inotarisana nengozi nekuda kwekusvibiswa kwechiedza. Shiri idzi dzinoshandisa chiedza chemwedzi nenyeredzi kuti dzifambe dzichienda kwadzinoberekera, asi chiedza chemumaguta chinowanzodzivhiringa, zvichiita kuti dzirege kutama kunobudirira.

Iyo New National Lighting Standard ine chinangwa chekudzosera kumashure kukanganisa pamhuka dzesango uye kuchengetedza nzvimbo dzakakosha pakuedza kuchengetedza. Nekushandisa kusimba, tembiricha yeruvara, uye miganhu yenguva, Chile inotsvaga kuwana zvine musoro uye zvakatsiga kushandiswa kwemwenje wekugadzira uku ichichengetedza nharaunda uye kugara kwevanhu.

Pamusoro pezvikomborero izvi, mitemo mitsva inovimbisawo kuchengetedzwa kwenzvimbo ine rima yedenga reChile, inova musha wenzvimbo dzakawanda dzekutarisa. Kuwedzera kwekusvibiswa kwechiedza kunounza njodzi huru kune kugona kwekutarisa kwenyeredzi munguva refu. Nekukoshesa kuchengetedza denga rakasviba, Chile inobvuma kukosha kweruzivo rwenyeredzi uye kubatsira kwayo pakunzwisisa denga.

