Behavioral Flexibility Inofambisa Rapid Range Kuwedzera muGreat-Tailed Grackles

Vatsvakurudzi vanobva kuMax Planck Institute of Evolutionary Anthropology, University of California Santa Barbara, uye University of Rochester vakawana kuti greckle ine miswe mikuru, rudzi rweshiri iyo yave ichiwedzera nokukurumidza huwandu hwayo muNorth America yose, inokwereta kubudirira kwayo. maitiro. Vatsvakurudzi vakawana kuti ma-grackles akakura akawedzera nzvimbo yavo yekugara uye akashandura kuti agare mune mamwe madhorobha, nzvimbo dzakaoma, kusiyana nehama yepedyo, iyo bhoti-tailed grackle.

Chidzidzo ichi, chakavakirwa pasaenzi yesaenzi yekuongorora kuitika kweshiri pakati pa1979 na2019, yakaratidza kuti mhasuru-muswe mikuru haina kungoenda kunzvimbo itsva dzinoenderana nezvaimboda asi nekushingaira kuwedzera huwandu hwadzo nekuchinja zvavanoda. Sezvineiwo, ma boat-tailed grackles aingofambisa huwandu hwawo zvishoma kuchamhembe mukupindura shanduko yemamiriro ekunze.

Vatsvakurudzi vakaongororawo basa rekuita mukukwanisa kwemagrackles makuru-kukwanisa kuenderana nekugara kutsva. Vakaona kuti huwandu hwevanhu vari pamucheto wehuwandu hunoratidza kushanduka uye kushivirira kuenzaniswa nehuwandu hwevanhu vasina kumucheto. Vatsvagiri vanofungidzira kuti kushingirira kunobvumira vanhu kuti vawane mhinduro kumatambudziko munzvimbo nyowani, nepo kusiyana kwekushanduka-shanduka mukati mehuwandu kunowedzera mikana yekubudirira kwekuwedzera.

Zvakawanikwa zvinosimbisa kukosha kwekushanduka-shanduka uye kushingirira mukufambisa kukurumidza kukurumidza kuwedzera uye zvinopa zano kuti kunzwisisa kuti mhuka dzakaita se-greck-tailed grackles dzinoenderana sei nemhoteredzo itsva dzinogona kupa ruzivo rwekubatsira zvisikwa zvinodzikira kurarama nekushanduka kwezvakatipoteredza.

