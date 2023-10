Iyo Mechanical Migumisiro Yekurovedza muviri paKukura Kwetsandanyama Kuongororwa Uchishandisa Inovamba Gel Mat.

By

Maekisesaizi anozivikanwa kuva ane zvakawanda zvinobatsira kumiviri yedu, kusanganisira kuita kuti tsandanyama dzedu dzisimbe uye dziwedzere kusimba. Zvisinei, nzira chaidzo dziri seri kwegadziriro iyi dzakaramba dziri chakavanzika. Vatsvagiri veMIT vakagadzira yakasarudzika methi yekurovedza muviri yakagadzirwa nehydrogel inovatendera kuti vadzidze iwo chaiwo magadzirirwo ekuita maekisesaizi pane microscopic level.

Iyo gel mat, yakafanana muhukuru kusvika kuchina, ine tudiki remagineti. Nekushandisa magineti ekunze pasi pemeti kufambisa zvimedu izvi, gel rinogona kugadzirwa kuti rizungunuke senge meti inozunguza, ichitevedzera ruzivo rwemhasuru dzemasimba panguva yekurovedza muviri. Masero etsandanyama anokura pane gel, uye vaongorori vanocherekedza mabatiro avanoita kumakanika maekisesaizi anogadzirwa nemagineti vibrations.

Zvakawanikwa zvekutanga zvinoratidza kuti kuenderana kwema mechanical exercise kunogona kukonzera tsandanyama fiber kukura munzira yakarongeka. Aya akasungirirwa uye akashandiswa mafibhi anokwanisa kubvumirana pamwechete. Izvi zvinoratidza kuti gel inogona kushandiswa kutungamira kukura kwemhasuru fibers, izvo zvinogona kutungamira pakusikwa kwemashizha akarongeka emasumbu akasimba uye anoshanda. Tsandanyama dzakadaro dzinogona kushandiswa mumarobhoti akapfava kana kugadzirisa matishu akakuvadzwa.

Dr. Ritu Raman, anobva kuMIT, anotarisira kuti iyi puratifomu itsva ichakwanisa kubatsira mukukura kwemasuru mushure mekukuvara kana kuderedza migumisiro yekukwegura. Nekunzwisisa zviri nani kuti akasiyana sei masimba emagetsi, kunyanya maekisesaizi, anokanganisa mhasuru matishu padanho remaserura, vaongorori vanogona kugadzira nzira nyowani dzekudzoreredza kufamba muvanhu vane matambudziko emota uye kugadzira marobhoti anochinjika.

Iyo gel mat, inodaidzwa kuti 'MagMA' (Magnetic Matrix Actuation), inopa nzira isingapindire yekugadzira mhasuru fiber uye kudzidza mhinduro yavo pakurovedza muviri. Vatsvakurudzi vanoronga kushandisa iyi gel itsva yekudzidza mamwe marudzi emasero uye nemhinduro yavo kumagetsi ekusimudzira.

Ichi chidzidzo chinosuma nzira itsva yekukurudzira maseru emhasuru kuti aenderane uye kuronga kukura kwavo vachishandisa mat unobvongodza gel. Izvi zvine mukana wekusimudzira mhasuru tishu engineering uye kudzamisa manzwisisiro edu ekukanganisa kwemagetsi masimba pamaitiro esero.

(Kwakabva: Journal reference - Brandon Rios, Angel Bu, et al., Mechanically programming anisotropy in engineered muscle with actuating extracellular matrices. Device. DOI: 10.1016/j.device.2023.100097)