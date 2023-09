Ramangwana reKuongorora Kwenzvimbo: Hurukuro naEric Ianson weNASA

By

Muhurukuro iri kuuya ine musoro unoti “Mapuraneti nemaasteroid nemwedzi… maiwe!”, Eric Ianson, Mutevedzeri weMukuru wePlanetary Science Division paNASA Headquarters, achakurukura nezvezvinoitwa neNASA uye zvinonyanya kunakidza kuedza kuongorora muchadenga. Izvi zvinosanganisira kuunganidzwa kwemasampuli kubva pamusoro peMars, ratidziro yekudzivirira kwepasi nekurovera nemaune chitundumuseremusere muasteroid, uye kuongorora kweJupiter's moon Europa negungwa rayo rakafukidzwa neaizi.

Zviitiko izvo vechidiki vanogona kutarisira kupupurira muhupenyu hwavo mumunda wekuongorora nzvimbo zvakaoma kufanotaura, sezvo tekinoroji inokurumidza kushanduka uye zvido zvinoshanduka. Zvisinei, pane mamwe maitiro anogona kuzivikanwa. Kudzoka kwevanhu kuMwedzi uye kuzopedzisira kumhara kwevazivi vemuchadenga paMars kuri pamhene. Mishoni dzemarobhoti kumapuraneti akasiyana-siyana, mwedzi, uye miviri midiki musolar system ichaenderera mberi, nekutarisa kunzvimbo dzakaita seJupiter's moon Europa, mwedzi waSaturn Titan, uye Uranus. Pachave zvakare nekufambira mberi mukuona nyika dzinogarwa dziri kunze kwesolar system yedu.

Basa reNASA mukuwana iyo inotevera hombe nzvimbo yebudiriro yakakosha, kunyangwe makambani akazvimirira seSpaceX anoita basa rinowedzera kukosha mukufamba kwechadenga. Nepo makambani akazvimirira ane bhizinesi rinokurudzira, NASA inopihwa mari yekuwana chaiyo sainzi, kuongorora, kana tekinoroji zvinangwa. Kudyidzana neindasitiri kwakajairika, asi pane zviitiko apo NASA inogadzira zviridzwa zvakasarudzika kana spacecraft mumba, senge Mars rovers uye Europa Clipper spacecraft.

Kuitwa kwechangobva kuitika kwechirongwa cheIndia chekumhara padivi remwedzi kumaodzanyemba kunorumbidzwa. NASA inokoshesa kudyidzana nedzimwe nyika uye inoziva kukosha kwekugovana data remishoni kuti ribatsire kuwanikwa kwesainzi. Vanokurudzira vavanoshanda navo kune dzimwe nyika kuti vaitewo saizvozvo, vachikurudzira kuongorora nzvimbo ine runyararo.

Paakabvunzwa nezve bhaisikopo raanofarira kana chirongwa cheTV nezve nzvimbo kana kuongorora muchadenga, Eric Ianson akataura akati wandei anofarira, anosanganisira "Apollo 13," "The Martian," uye "The Empire Strikes Back." Nekudaro, akazosarudza "Izvo Zvakakodzera Stuff" sesarudzo yake yepamusoro. Iyi firimu inoratidzira nyaya yepakutanga Mercury Seven vazivi venyeredzi uye inotora fungidziro nematambudziko ekufamba kwechadenga panguva yayaichinja kubva kungano dzesainzi kuenda kuchokwadi.

Eric Ianson's Wilder Penfield Lecture yakarongerwa Mbudzi 13th na4 pm muThe Neuro's Jeanne Timmins Amphitheatre.

Tsanangudzo:

NASA - National Aeronautics uye Space Administration, sangano reUnited States revagari vemuchadenga rinoona nezvekuongorora nekutsvaga kwenyika.

Mars Exploration Programme - Chirongwa cheNASA chakatarisana nekuongororwa kweMars, kusanganisira kudzidza kwemamiriro ekunze epasi, geology, uye mukana wekutsigira hupenyu.

Radioisotope Power Systems Chirongwa - Chirongwa cheNASA chinovandudza uye chinochengetedza kushandiswa kwemasisitimu emagetsi eradioisotope, ayo anopa magetsi kune yakadzika nzvimbo mamishini achishandisa kupisa kunobva mukuora kweradioactive isotopes.

Kudzivirirwa kwePlaneti - Kudzidza uye kuvandudza nzira dzekudzivirira Pasi kubva kune zvinogona kukanganisa zviitiko neasteroids kana comets.

Europa - Imwe yemwedzi yeJupiter inofungidzirwa kuti ine pasi pegungwa remvura ine mvura pasi pechando chayo.

Commerce lunar payload services - Chirongwa chine chinangwa chekuendesa sainzi uye tekinoroji mishoni kuMwedzi kuburikidza nekudyidzana nemakambani ekutengesa.

Perseverance Rover - Basa reNASA kuMars iro rine chinangwa chekuongorora kugara kwepasi, kutsvaga zviratidzo zvehupenyu hwekare, uye kuunganidza masampuli ekudzoka kuPasi.

James Webb Space Telescope - Teresikopu iri kuuya yemuchadenga ichatangwa muna 2021, yakagadzirirwa kuve teresikopu ine simba kwazvo yati yambovakwa.

Artemis Chirongwa - Chirongwa cheNASA chine chinangwa chekudzika "mukadzi wekutanga uye murume anotevera" paMwedzi panosvika 2024.

