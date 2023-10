Dr. Paul A. Vanden Bout akapa 2023 Karl G. Jansky Lectureship

By

Dr. Paul A. Vanden Bout, Senior Scientist, Emeritus paNational Radio Astronomy Observatory (NRAO), yakaremekedzwa ne2023 Karl G. Jansky Lectureship. Uyu mubairo wepamusoro-soro, wakatangwa neAssociated Universities, Inc. (AUI), unoona vanhu vakaita zvakanaka mundima yeredhiyo nyeredzi.

Basa raDr. Vanden Bout muredhiyo nyeredzi rakatanga mushure mekugamuchira Ph.D. kubva kuYunivhesiti yeCalifornia, Berkeley. Akaita basa rakakosha mukuvandudzwa kwemamilimita-wavelength astronomy paMcDonald Observatory. Kubva 1985 kusvika 2002, akashanda seMutungamiriri weNRAO, achitarisira mapurojekiti akati wandei anosanganisira kupedzwa kweiyo Very Long Baseline Array, Green Bank Telescope, Expanded Very Large Array (zvino yava Jansky Very Large Array), uye kutangwa kweAtacama. Huru Mamirimita/submillimeter Array (ALMA).

ALMA chirongwa chinokatyamadza chemuchadenga chine materesikopu makumi matanhatu nematanhatu eredhiyo ari mugwenga reChile. Dr. Vanden Bout akashanda seMutungamiriri wenguva yeAlma kubva ku66-2002. Akabata zvakare chinzvimbo cheMusoro wenguva yeNorth American ALMA Science Center kubva 2003-2004. Pasinei nekutarisana nematambudziko emari uye mamiriro ezvinhu asina chokwadi, Dr. Vanden Bout akaita basa rinokosha mukuona kubudirira kweprojekti yeALMA.

Pamusoro pemabasa ake ehutungamiriri, Dr. Vanden Bout akanyora zvingangosvika zana zvinyorwa zvekutsvaga uye akanyora pamwe bhuku "The ALMA Telescope: Nyaya yeScience Mega-Project," rakabudiswa neCambridge University Press muna 100.

Dr. Vanden Bout achapa Jansky Lecture yake, yakanzi "Millimeter Astronomy paNRAO - Zvimwe Zviyeuchidzo Zvemunhu," panzvimbo dzakasiyana-siyana. Hurukuro iyi ichapihwa muCharlottesville, VA munaNovember 8, paGreen Bank Observatory muGreen Bank, WV munaNovember 9, uye muSocorro, NM munaNovember 17.

Kubva payakavambwa muna 1966, iyo Jansky Lectureship yakaziva vanhu vakati wandei vane mukurumbira mumunda weredhiyo nyeredzi. Vakambogamuchira vanosanganisira vakahwina mubairo weNobel vakaita saDr. Subrahmanyan Chandrasekhar, Edward Purcell, Charles Townes, Arno Penzias, Robert Wilson, William Fowler, Joseph Taylor, uye Reinhard Genzel. Vacherechedzi vanogamuchira vanosanganisirawo Jocelyn Bell-Burnell, muvambi wepulsar yekutanga, uye Vera Rubin, muwani wezvinhu zvakasviba mumagalaxi.

National Radio Astronomy Observatory neGreen Bank Observatory ese ari maviri zvivakwa zveNational Science Foundation, anoshanda neAssociated Universities, Inc.

