Iyo FDA Inokakavadzana Mvumo yeAntipsychotic Drug Inomutsa Kunetsekana

Sarudzo ichangoburwa neUS Food and Drug Administration (FDA) yekumhanyisa kubvumidzwa kweiyo antipsychotic drug brexpiprazole (Rexulti) yevarwere vakura dementia yamutsa gakava. Kunyangwe zvidiki zvemabhenefiti ekiriniki uye nengozi yakawedzera yerufu yakabatana nemushonga, kushushikana kwakasimudzwa pamusoro pemvumo yeFDA uye pesvedzero yezvido zvekutengeserana pamapoka ekumiririra varwere.

Kuongorora mukukuvadza-bhenefiti yeRexulti inomutsa mibvunzo yakakomba. Mushonga wacho hauna kuratidza kurapa kwakakosha panguva yekuedzwa uye yakawanikwa yakabatana nehuwandu hwekufa. Nekudaro, Rexulti yave yekutanga antipsychotic yakabvumidzwa neFDA kurapa kushushikana muvarwere vakura vane dementia.

Imwe yematambudziko makuru akatenderedza sarudzo iyi mabhenefiti emari angangounza kumakambani emishonga. Nemutengo unosvika zviuru zana nemakumi mana emadhora pamwedzi, vagadziri veRexulti, Otsuka naLundbeck, vari kutarisira imwe bhiriyoni imwe yemadhora mukutengesa kwegore. Mutori wenhau anoferefeta Robert Whitaker anopokana kuti pane mibvunzo yakakomba pamusoro pekukuvadza-kubhenefiti kwemushonga uyu mubepa richangobva kubuda muThe BMJ.

Mvumo yeRexulti inogona zvakare kudzoreredza makore ekuedza neUS Centers yeMedicare neMedicaid Services (CMS) kudzikisa kushandiswa kwe-off-label kwe antipsychotics mudzimba dzevanotarisirwa. Mushonga unotakura "yambiro yebhokisi," iyo FDA yakanyanyisa mhando yeyambiro, nezvekuwedzera kwenjodzi yerufu. Miedzo mitatu yepre-approval yakaratidza kuti nhamba yevakafa yakapetwa kana pane avo vakapiwa brexpiprazole kana vachienzaniswa nevakapiwa placebo.

Muongorori wezvehutano wePublic Citizen Nina Zeldes akataura zvaimunetsa pamusoro pemvumo iyi, achiti "mabhenefiti madiki haapfuure kunetseka kwakanyanya kwekuchengetedza." Muzvinafundo Lon Schneider wepaYunivhesiti yeSouthern California akacherekedzawo kuti mhedzisiro yemiedzo yebrexpiprazole yakanga yakafanana nemiedzo yapfuura yeantipsychotics muvarwere veAlzheimer.

Pane kutyira kuti iyo FDA yazvino yekubvumidza mwero inogona kunge yakaderera pane yaive makore makumi maviri apfuura. Mapoka ekutsigira varwere, akadai seAlliance for Aging Research and Leaders Engage on Alzheimer's Research (LEAD), vakatsigira kubvumidzwa kwebrexpiprazole. Zvisinei, zvakakosha kuziva kuti mamwe emapoka aya anowana mari kubva kumakambani emishonga, kusanganisira avo vanobatanidzwa mukugadzirwa kweRexulti.

Sarudzo yeFDA yakamutsa mibvunzo nezve pesvedzero yezvido zvekutengesa pamvumo yezvinodhaka uye kudiwa kweimwe nzira yakasimba yekuongorora. Kuedza kuri kuramba kuchiitwa neCMS kudzikisa kurairirwa kusingakoshi kweantipsychotic mumisha inochengeterwa vakwegura kungave kupesana nekuedza kwekushambadzira uko kungangotevera kubvumidzwa kwebrexpiprazole.

