Iko Kuchinja Maitiro eEl Niño uye Kusuma kweWalker Switch Mechanism

By

Mumakore achangopfuura, El Niño yakawedzera kukosha mukufembera kwemamiriro ekunze uye kutonga kwekusiyana kwemamiriro ekunze pasi rose. El Niño chikamu chinodziya cheEl Niño–Southern Oscillation (ENSO), chinoratidzwa nekudziya kwemvura yemugungwa iri kumabvazuva kweEquatorial Pacific. Zvakasiyana, La Niña inomiririra kutonhora munzvimbo imwechete. Iyi misiyano yekutenderera mukupisa kwepasi pegungwa kune kukanganisa kukuru pamamiriro ekunze pasi rese.

Ongororo ichangoburwa yakaitwa neQuaternary Research Group inotungamirwa naChristoph Spötl yakanangana nekunzwisisa kuti El Niño inopindura sei kurudziro rwechisikigo kwenguva refu. Vatsvakurudzi vakaongorora madhipoziti emapako anozivikanwa sespeleothems kubva kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAlaska, iyo yakachengetedza zvinyorwa zvemamiriro ekunze zvakatora makore 3,500. Zvakawanikwa zvinoratidza kuti maitiro ekudzora ekusiyana kweEl Niño akachinja kubva kuma1970, nekushanduka kwemamiriro ekunze kunoitwa nevanhu iko zvino kuri kuita basa rakakura.

Muchidzidzo chakasiyana, timu yakatarisana nekuongorora kushanduka kwemamiriro ekunze kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAlaska kwenguva yakareba yemakore gumi nematanhatu, 13,500. Maspeleothems akashanda sezvinyorwa zvakakosha zvekuongorora chikonzero chekukurumidza, kushanduka kwemamiriro ekunze kwenguva pfupi munguva yechando. Zvinoshamisa kuti kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAlaska kwakaratidza mamiriro ekunze akafanana nePacific equatorial panguva yekupera kwechando chekupedzisira uye Holocene nguva, ichipikisa "bipolar seesaw mechanism" yakatangwa. Pane kudaro, vaongorori vakaunza pfungwa ye "Walker switch," yakakonzerwa nekuchinja kwemwaranzi yezuva. Muchina uyu unotungamira kugadziridzwa nekukurumidza mukupisa kwepasi pegungwa muequatorial Pacific, zvichizopesvedzera maitiro emamiriro ekunze munzvimbo dzakakwirira dzekuchamhembe.

Ongororo idzi dzinoratidza kuti mabasa evanhu ave kuita basa guru mukuumba maitiro eEl Niño. Shanduko yemamiriro ekunze inogona kunge yakayambuka padanho rekupedzisira muma1970s, zvichitungamira kune imwe nguva yeEl Niño pateni. Kuunzwa kweiyo "Walker switch" pfungwa inopa imwe tsananguro yekusiyana kwemamiriro ekunze, kuratidza kupindirana kwakaoma kwezvinhu zvinoumba shanduko yemamiriro ekunze.

Mhedzisiro yacho inosimbisa kukosha kwekuenderera mberi kwekutsvaga kudzamisa kunzwisisa kwedu kwemaitiro emamiriro ekunze. Sezvo mamiriro ekunze ePasi ari kusimba uye akaoma kunzwisisa, kuenderera mberi kwekudzidza kuchave kwakakosha mukufanotaura nekugadzirisa kushanduka kwemamiriro ekunze pasi rose.

Sources:

– “Kufumura Mhinduro yeEl Niño: Kufurira Kwakasikwa Kunoumbwa neSosaiti” naPaul Wilcox et al. muGeophysical Research Letters.

- "A Seesaw in the North: Alaskan Climate Shifts Inoshamisa Yakabatana neEquatorial Pacific" naPaul Wilcox et al. muThe Innovation Geoscience.