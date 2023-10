Black Holes: Kufumura Zvakavanzika zvePasirose

Maburi matema akakwezva pfungwa dzesainzi nevaongorori kwemazana emakore. Vane hunhu husinganzwisisike hunodenha manzwisisiro atinoita nezvechadenga. Chinoita kuti vanyanye kunakidza ndiko kupokana kwavanogadzira pakati pedzidziso mbiri dzakakosha dzezvakasikwa: quantum theory uye general relativity. Mukutsvaga kwedu dzidziso yakabatana yefizikisi, maburi matema anogona kubata kiyi yekuvhura zvakavanzika zvesimba rinokwevera zvinhu pasi uye kudzamisa kunzwisisa kwedu kwenzvimbo nenguva.

Pamwoyo wekutsvaga uku pane pfungwa yenzvimbo yechiitiko. Muganhu uyu unopatsanura denga rekunze kubva mukati megomba dema. Kuti tinzwisise kukosha kwemakomba matema, tinofanira kunetsana nemubvunzo unokosha wekuti nzvimbo nenguva zvakapindirana sei. Kutsvaga mhinduro kwave kuyera girail ye theoretical fizikisi, sezvo kubatanidzwa kwehuwandu hwedzidziso uye hukama hwakazara huchashandura manzwisisiro edu echokwadi.

Muzvinafundo Brian Cox, nyanzvi yefizikisi ane mukurumbira uye munyori we “Black Holes: The Key to Understanding the Universe,” anosimbisa basa rakakosha rinoitwa nemaburi matema mukuwedzera ruzivo rwedu. Anosimbisa kukosha kwenhoroondo yemakomba matema, kubva kukupera kwezana ramakore rechi 18 apo masayendisiti maviri ane chiono akafunga akazvimirira pfungwa yekupukunyuka. Pfungwa iyi yaifungisisa kuvapo kwenyeredzi huru kwazvo zvokuti simba radzo rinokwevera pasi raipfuura kumhanya kwechiedza, zvichiita kuti dzisaonekwe.

Zvisinei, kunzwisisa maburi matema hakusi nyore. Mhedzisiro yechiitiko inokonzeresa matambudziko, ichidzima mutsetse pakati penzvimbo nenguva. Maererano nedzidziso yaEinstein yehukama, nguva inomira pane chiitiko. Uyezve, chikanganiso chacho chinodzika kana tichifunga nezvechinhu chimwe—inonzi nzvimbo yakakora zvikuru iri pakati peburi dema. Zvakadaro, tsananguro dzenguva dzose dzinotadza kutora chimiro chechokwadi chehumwe, sezvo nzvimbo nenguva zvinopindirana, uye kuvapo kwayo kunova kwekupedzisira kwechinguvana.

Kubudirira kukuru mukutsvagisa gomba dema kwakauya nebasa raStephen Hawking rinoputsa. Hawking akaratidza kuti maburi matema anoburitsa zvimedu, achipikisa fungidziro yakajairika yekuti anongova maratidziro enzvimbo yakakanganiswa uye nguva. Quantum mechanics padyo nenzvimbo yechiitiko inopa kukwira kweHawking radiation, ichiratidza huwandu hwemaburi matema.

Maburi matema anoenderera mberi nekusundira miganhu yeruzivo rwedu, zvichimanikidza masayendisiti kuongororazve maonero atinoita matenga. Nepo zvakavanzika zvakawanda zvichiripo, kudzidza kwavo kunopa tarisiro yezvakavanzika zvakadzika zvepasi uye nemisimboti inoitonga. Sezvatinozama zvakadzama muzvakavanzika zvemakomba matema, tinoswedera pedyo nekuzarura zvakavanzika zvepasi pacharo.

FAQs

1. Tingaona gomba dema here?

Kunyangwe isu tisingakwanise kuona zvakananga gomba dema, tinogona kuona kuvepo kwadzo nenzira isina kunanga kuburikidza nesimba rinokwevera pamusoro pezvinhu zvakatenderedza uye kubuda kwemwaranzi.

2. Makomba matema anogara nekusingaperi here?

Kusiyana nekutenda kwakakurumbira, maburi matema haagari nekusingaperi. Nokufamba kwenguva, ivo zvishoma nezvishoma vanorasikirwa nehuwandu kuburikidza nemaitiro anonzi Hawking radiation uye pakupedzisira anobuda. Nekudaro, kuita uku kunotora nguva yakareba kwazvo kune stellar black holes.

3. Chii chinoitika kana ukawira mugomba dema?

Zvinoenderana nenzwisiso yedu yazvino, kana ukawira mugomba dema, waizosangana nemasimba makuru emvura uye wakatambanudzwa nenzira inozivikanwa sespaghettification.

4. Pane chingabuda mugomba dema here?

Chero chipi zvacho chinodarika muono wechiitiko chegomba dema hachikwanisike kutiza nekuda kwesimba rinokwevera zvinhu pasi. Kunyange chiedza hachigoni kutiza, saka shoko rokuti "black hole."