Masero Evanhu Anotevera Pateni Yehukuru neKuverenga

Muongororo ichangoburwa yakaburitswa muProceedings of the National Academy of Sciences, vaongorori vepaMcGill University vakawana patani inonakidza mumaseru emunhu inoita seinotevera kuenzanisa kwemasvomhu kunoenderana nechipenyu chose. Chidzidzo ichi chinoburitsa hukama hwakasiyana pakati pehukuru hwesero uye kuverenga, zvichikurudzira kutengeserana pakati peizvi zvakasiyana.

Kukura kwesero uye kuverenga kunoita basa rakakosha mukukura nekushanda kwemuviri wemunhu. Nekudaro, kusvika parizvino, hapana ongororo yakazara yakaongorora hukama huripo pakati pezvinhu izvi mukati memuviri wese wemunhu. Kuzadza gaka iri, timu yekutsvagisa yakaunganidza data kubva kunopfuura 1,500 yakaburitswa masosi kuti igadzire yakadzama dataset yehukuru hwesero uye kuverenga kumarudzi makuru esero.

Zvakawanikwa zvechidzidzo zvinoratidza kuti sekukura kwesero kunowedzera, huwandu hwesero hunodzikira, uye zvinopesana. Izvi zvinoreva kuti maseru ari mukati mekirasi yakapihwa saizi anobatsira zvakaenzana kune yakazara cellular biomass yemuviri. Hukama huri pakati pehukuru hwesero uye kuverenga hune chokwadi kumarudzi akasiyana siyana emasero uye makirasi saizi, zvichiratidza maitiro anowirirana ehomeostasis.

Vatsvakurudzi vanofungidzira kuti murume ane masero anosvika 36 matiriyoni mumuviri wavo, nepo vanhukadzi vane maseru anosvika matiriyoni makumi maviri nemasere, uye mwana ane makore gumi ane maseru anosvika matiriyoni gumi nemanomwe. Kugovaniswa kwesero biomass kunotongwa nemhasuru nemafuta masero, nepo masero matsvuku eropa, maplatelet, uye masero machena eropa ane pesvedzero huru pakuverenga maseru.

Sezvineiwo, sero rimwe nerimwe rinochengetedza hunhu hwesaizi hunoramba hwakafanana mukukura kwemunhu. Iyi pateni inowirirana kumarudzi ese anoyamwisa, zvichikurudzira musimboti wakakosha wesero biology.

Pakazere, tsvakiridzo iyi inovhenekera hukama hwakaoma pakati pehukuru hwesero uye kuverenga mumuviri wemunhu. Zvakawanikwa zvinopa ruzivo rwakakosha mukuvandudza nekushanda kwemasero, kuvhura nzira nyowani dzekuwedzera kuongororwa mumunda webiology.

