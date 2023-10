Colorado kupupurira Kashoma "Ring of Fire" Solar Eclipse

Vagari veColorado vachave nemukana wekuona chiitiko chisingawanzoitiki chekudenga mangwanani eMugovera se "mhete yemoto" kupera kwezuva kunoitika. Kuora kwezuva uku, kunozivikanwa se annular solar eclipse, kunoitika kana mwedzi unopfuura pakati pezuva nenyika. Nekudaro, nekuda kwemwedzi uri kure nepasi, unoita kunge mudiki muhukuru uye hauvharidzi zuva zvachose, zvichiita kuti "mhete yemoto" iite mudenga.

Nepo nzvimbo zhinji dzeColorado, kusanganisira Denver, dzisingaone "Ring of Fire" yakazara, vagari vanogona kuramba vachiona 82% yekufukidzwa kwezuva nemwedzi. Kuona kuora kwezuva kuzere, vanhu vachada kuenda kunzvimbo dziri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweColorado, senge Four Corners dunhu kana maguta ari pedyo akaita seAlbuquerque kana Santa Fe, New Mexico.

Kuora kwezuva kuri kuuya kwaunza mufaro mukuru, zvichikonzera kuwanda kwemota muMugwagwa Mukuru we160 Corridor. The Colorado Department of Transportation (CDOT) yakapa yambiro kuvatyairi kuti vangwarire uye vagadzirire kuwedzera kusangana.

KuDenver, zuva richatanga na9:14 am, richisvika pa82% pa10:36 am, uye kupera na12:06 pm Denver Museum of Nature and Science ichange ichipa matelescopes kuti ishandiswe neveruzhinji kuti vaone zvakachengeteka. kuora kwezuva.

Kuti udzivirire maziso panguva yekuora kwezuva, zvakakosha kuti ushandise kudzivirira kwemaziso kwakakodzera. Magirazi ezuva emazuva ese haana kukwana kudzivirira kukuvara kwemaziso. Magirazi ezuva akakosha eclipse anokurudzirwa uye anofanirwa kupfekwa mukati menguva yese yekuora kwezuva. Neimwe nzira, vataridzi vanogona kugadzira pinhole purojekita kubva kuzvinhu zvakaita sebhokisi rezviyo kuti vaone nekuora kwezuva. Makamera, mabhainokura, uye materesikopu anofanirawo kunge akashongedzerwa nemasefa akakosha ezuva.

Kune avo vasingakwanise kuona kunyura kwezuva zvakachengeteka kumba, iyo Denver Museum of Nature neScience iri kuita chiitiko chekutarisa eclipse kubva 9 am kusvika 1 pm.

Kupupurira uku kusingawanzoitiki kwe“mhete yemoto” kwezuva kunovimbisa kuva chiitiko chinotyisa chisingafaniri kupotsa.

