Necklace Yakare Inoburitsa Hurukuro Hwemagariro eNeolithic Tsika

Ongororo ichangoburwa yakaburitswa mujenari PLOS ONE inoburitsa miono mitsva yekuchinjana kwemagariro eNeolithic tsika kuburikidza nekuongororwa kwechechesi yakashongedzwa yakawanikwa muguva remwana muJorodhani yekare. Tsvagiridzo, yakaitwa naHala Alarashi nevamwe vake kubva kuConsejo Superior de Investigaciones Científicas muSpain uye Université Côte d'Azur muFrance, inojekesa kukosha kwekushongedza kwemuviri uye basa ravo mukuburitsa tsika dzetsika uye kuzivikanwa kwemunhu.

Iyo necklace, yakawanikwa mumusha weNeolithic weBa'ja muJorodhani, inotangira pakati pe7400 ne6800 BCE. Iine matombo ane mavara anopfuura zviuru zviviri nemazana mashanu, mabhero maviri eamber akasarudzika (ekare anozivikanwa muLevant), pendi hombe yematombo, uye mhete yakanyorwa zvine hunyoro yaamai-veparera. Kuburikidza nekunyatsoongorora kuumbwa, hunyanzvi, uye kurongeka kwenzvimbo yezvinhu izvi, vaongorori vakafunga kuti vakambogadzira imwe mitsara yakawanda-mitsetse.

Kugadzirwa kwecheni iyi kwaisanganisira kushanda nesimba uye kupinza zvinhu kunze kwenyika kubva kune mamwe matunhu. Kuwanikwa kwayo kunopa nzwisiso yakakosha mumaitiro emariro evanhu vane chinzvimbo chepamusoro munharaunda panguva yeNeolithic. Necklace iyi inoratidzawo kuomarara kwemagariro evanhu munharaunda yeBa'ja, inosanganisira mhizha, vatengesi, uye zviremera zvepamusoro-soro zvaizopa zvimedu zvine hunyanzvi.

Kuvakwazve kwemuviri kwehuro kwave kuratidzwa muPetra Museum muSouthern Jordan. Ichi chinoshamisa chigadzirwa chinoshanda sechipupuriro chetsika kukosha kwekushongedza kwemuviri uye kuomesesa kwesocietal dynamics yeNeolithic nguva. Kuwedzera kutsvagisa mune iyi tsika yekare kunodiwa kuti unzwisise zvizere kuomarara kwakaburitswa nekudzidza.

