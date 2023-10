New Insights muChinyakare Marine Hupenyu: Fossil Plankton kubva Hafu yebhirioni Makore Apfuura

By

Rudzi rwezvisaririra rwuchangobva kuwanwa rwakapa masayendisiti kuona zvinofadza pamusoro pezvipenyu zvomugungwa hafu yebhirioni yemakore apfuura. Zvakawanikwa, zvakatsanangurwa muongororo yakabudiswa mumagazini inonzi Proceedings yeRoyal Society B, inojekesa nezvemakungwa ekare uye kukanganisa kwekushanduka kwemamiriro ekunze panguva iyoyo.

Izvi zvipenyu zvidukuduku, zvakafanana nealgae zvemazuva ano, zvine chitarisiko chakasiyana, chakafanana nemabhora espiny akabatanidzwa pamwechete. Dr. Tom Harvey, munyori wechidzidzo kubva kuYunivhesiti yeLeicester School of Geography, Geology and the Environment, pakutanga akanga asingazivi kuti zvisaririra izvi zvaiva zvii paakatanga kusangana nazvo. Vairatidza chimiro chisina kujairika, chakasiyana nechinhu chero chipi zvacho chakamboonekwa muzvisikwa zvipenyu kana zvakatsakatika.

Kumwe kuongorora kwakaratidza kufanana kunoshamisa pakati pezvisaririra zvekare uye algae yemazuva ano yakasvibira inowanikwa muplankton yemadziva nemadziva. Mafossils airatidza chimiro chekoloni, ane masero akabatana pamwechete muurongwa hwejometri, achipa kashoma kuona mukutanga marine plankton yenguva yeCambrian.

Zvinokosha zvezvisaririra izvi zviri muzera razvo, sezvazvaivapo panguva apo upenyu hwemhuka hwakanga huchangotanga kushanduka-shanduka. Iyi nguva, inowanzonzi Cambrian 'kuputika' kwehupenyu, inopindirana nekubuda kwe phytoplankton sechinhu chakakosha chekudya mumakungwa. Nekudaro, iwo chaiwo mapoka e phytoplankton akabudirira mumakungwa eCambrian anoramba asingazivikanwe, sezvo mapoka emazuva ano e phytoplankton akangoshanduka nguva pfupi yadarika.

Tsvagiridzo yaDr. Harvey inobatsira mukunzwisisa kushanduka kwemaitiro ezvipenyu zvekare uye kudyidzana pakati pezvipenyu munzvimbo dzekutanga dzemugungwa. Nekuongorora mafossilized plankton aya, masayendisiti anotarisira kuwana ruzivo rwakakosha muhukama hwezvakatipoteredza hwakaumba hupenyu paPasi panguva iyi yakaoma.

FAQ:

Mubvunzo: Ndezvipi zvisaririra izvi?

A: Mafossils madiki algae anoyera isingasviki millimeter muhukuru uye ane chimiro chekoloni.

Mubvunzo: Sei zvisaririra izvi zvakakosha?

A: Vanopa kashoma kuona mugungwa plankton yenguva yeCambrian apo hupenyu hwemhuka hwakanga hwotanga kushanduka.

Mubvunzo: Zvisaririra izvi zvinoenzaniswa sei nealgae remazuva ano?

A: Zvisaririra zvinogovana zvakafanana nealgae yemazuva ano yakasvibira inowanikwa muplankton yemadziva nemadziva, asi yaigara mugungwa.

Mubvunzo: Zvicherwa izvi zvingatiudzei nezvekuchinja kwemamiriro ekunze?

MHINDURO: Nokudzidza zvisaririra izvi, masayendisiti anotarisira kuti achanzwisisa kuchinja kwemamiriro ekunze uko kwakakonzera mamiriro ezvinhu emakungwa panguva iyoyo.

Mubvunzo: Chii chakakoshera phytoplankton mumakungwa anhasi?

A: Phytoplankton inoshanda sechikafu chakakosha chezvipenyu zvese zviri mumakungwa. Kudzidza kwe phytoplankton yekare kunogona kuzivisa manzwisisiro edu ekushanduka uye kusiyana-siyana kwechinhu chakakosha ichi cheecosystem.