Maonero Akanakisisa eKuora Kwezuva muCanada: British Columbians Gadzirira

By

MaBritish Columbians vari muchiitiko svondo rino sezvo vachange vaine maonero akanaka muCanada ekuora kwezuva. Mangwanani oMugovera, pasi, zuva, uye mwedzi zvichanyatsoenderana nenzira yokuti zuva richaita serichanyangarika seri kwomwedzi, richingosiya “mhete yomoto” chete. Nepo mamwe matunhu epasi achizosangana nerudzi rwakasiyana rwekuora kwezuva, vekuBritish Columbians vachawana mukana wekuona kunyura kwezuva, pamwe ne75% yezuva inotarisirwa kunyangarika kubva kuVancouver.

Kuora kwezuva kuchaonekwa kubva na8:08 am kusvika 10:38 am, uye nhamba yepamusoro ichange ichiitika na9:20 am Nzvimbo dzemukati nekumabvazuva dzepurovhinzi iyi dzichasanganawo nechiitiko ichi, kunyange zvazvo zuva richanyangarika nguva uye kureba kunoita. zvakasiyana zvishoma kwavari.

Cloud cover inogona kuunza dambudziko pakucherechedza kunyura kwezuva, asi kana mamiriro ezvinhu achibvumidza, University of British Columbia ichaita chiitiko chekutarisa uye inopa magirazi ekuona zuva. Kutarisisa pakuora kwezuva kunogona kukonzera kukuvadzwa kwemaziso zvakanyanya, saka zvakakosha kuti vanhu vatore matanho ekuzvidzivirira. NASA inokurudzira kushandisa magirazi ekuona ezuva kana kugadzira "eclipse projector" kuti utarise chiitiko zvisina kunanga.

Kuora kwezuva kunoitwa gore negore, uko mwedzi unoratidzika kuva wakakura zvokukwanisa kuvhara zuva rose, kunoitika anenge makore ose kusvika maviri. Nekudaro, ivo havawanzo kuoneka kubva kuCanada. Izvi zvinoita kuti kunyura kwezuva kuri kuuya kuve mukana usingawanzoitika kune vekuBritish Columbians kuti vaone chiitiko ichi chekudenga.

Mukupedzisa, maBritish Columbians anofanirwa kumaka makarenda avo uye kugadzirira chiitiko chinoshamisa kwazvo mudenga svondo rino. Rangarira kukoshesa kuchengetedza uye kunakidzwa nechiitiko ichi chakasiyana chinopihwa nekurongeka kwepasi, zuva, uye mwedzi.

Sources:

– NASA

- Yunivhesiti yeBritish Columbia