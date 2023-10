Hubert Reeves: Astrophysicist uye Science Communicator

By

Hubert Reeves, Canadian-French astrophysicist akafa nguva pfupi yadarika aine makore makumi mapfumbamwe nerimwe chete, anga asiri musayendisiti ane mukurumbira chete asiwo mutauriri wesainzi ane mukurumbira. Akazvarwa muMontreal muna 91, Reeves akatanga chido chekuongorora nyeredzi achiri mudiki, achiongorora zvisikwa uye kudzidza nyeredzi seamateur nyanzvi yenyeredzi. Kufarira zvinhu zviri muchadenga kwakaita kuti atsvake basa remuchadenga, akazowana PhD kubva kuCornell University uye akazova chipangamazano wechirongwa cheNASA chemuchadenga.

Reeves aizivikanwa nekugona kwake kutsanangura pfungwa dzakaoma dzesainzi kune veruzhinji, uye aida kugovera rudo rwake rwesainzi uye zvakasikwa nevateereri vakawanda. Muna 1981, akaburitsa bhuku rakanzi "Patience dans l'Azur" (Atomu dzeKunyarara: Kuongorora kweCosmic Dzidzo), iro rakave rakatengeswa zvakanyanya muFrance uye rakashandurirwa mumitauro makumi maviri neshanu. Iri bhuku rakarumbidzwa nekugona kwaro kushandura astrophysics kuita epic saga, uye rakasimbisa mukurumbira waReeves semutauri ane hunyanzvi hwesainzi.

Muhupenyu hwake hwese, Reeves akanyora mabhuku anopfuura makumi mana, kusanganisira mazita akati wandei evana. Akave munhu anozivikanwa paFrench TV, achibuda pazviratidziro zvenhaurwa uye zvaikwezva vateereri nevhudzi rake jena remusango, maziso ake anobwaira, uye matauriro eQuebec. Hunhu hwake hwekunaka uye hune hushamwari hwakamuita kuti ave mutauri aitsvagwa munyika inotaura chiFrench, kwaakazozivikanwa seFrench yakaenzana naCarl Sagan.

Reeves anga asiri mutauriri wesainzi chete asiwo anotungamira ezvemamiriro ekunze. Akakurudzira nemoyo wese kuchengetedzwa kwezvisikwa uye akayambira nezve njodzi yekuzviparadza iyo vanhu vanotarisana nayo. Aidavira kuti vanhu havasi rudzi rwakasarudzwa uye kuti tinofanira kutora mutoro wezviito zvedu kuti tive nechokwadi chokuti tichararama.

Mipiro yaHubert Reeves kundima yeastrophysics uye sainzi kutaurirana kwakasiya mhedzisiro inogara. Kukwanisa kwake kuvhara musiyano uri pakati peruzivo rwesainzi nevanhuwo zvavo kwakakurudzira vanhu vasingaverengeki kuti vafungisise zvakavanzika zvechisiko chapose pose uye kukoshesa nokudzivirira zvinhu zvakasikwa.

