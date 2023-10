Kuwedzera Kukuvadza Kwepasi Pasi Orbit Satellites paSainzi Tsvagiridzo

Low Earth orbit (LEO) satellite constellations, senge Elon Musk's Starlink uye Amazon ichangobva kujoinwa nhangemutange, ari kukonzera kukuvadza kukuru kutsvagiridzo yesainzi. Aya masetellite, aimborumbidzwa nekugona kwaanoita kupa pasi rose broadband kufukidzwa, ave kukonzera kusvibiswa kwechiedza kunovhiringidza zvikuru kudzidza kwedenga husiku. Pasinei nekuedza kudzikamisa kupenya kwemasetellita aya, masayendisiti akawana kuti achiri kudarika kupenya kwakakurudzirwa nekanopfuura kaviri.

Ongororo yazvino yakaburitswa mujenari Nature yakaratidza kuti prototype yeAST SpaceMobile's BlueBird swarm yave chimwe chezvinhu zvinopenya mudenga. Imwe ongororo yakaratidza zvakare kuti kunyange masatelliti akasviba achiri kupenya zvakanyanya kupfuura izvo zvinoonekwa nevanoongorora nyeredzi kuti vaderedze kukanganiswa nesainzi yemuchadenga.

Nyanzvi dzemuchadenga dziri kupinda musangano wakarongwa neInternational Astronomical Union's Center for the Protection of the Dark and Quiet Sky kubva kuSatellite Constellation Interference dzakaratidza kushushikana nekuipa kuri kuita masatellite aya patsvakiridzo yedenga usiku. Pasinei nekuedza kusvibisa ma satellite avo, kupenya kunoramba kuri nyaya inoenderera. Masevhisi aripo ekutevera LEO satellite anodhura uye haana scalability.

Vatongi vanonoka kugadzirisa izvi zvinonetsa, kunyanya vachivimba negwara rekuzvidira iro rinotadza kupa zvirambidzo zvine musoro. Pamusoro pezvo, pane mibvunzo yekuti kukuvadza kwakakonzerwa nekutsvaga kwesainzi kwakakodzera here nemabhenefiti ekuvandudzwa kwebroadband kuwana munzvimbo dziri kure. LEO setiraiti masisitimu, nepo ichigonesa kubatana munzvimbo dziri dzoga, ine inocherekedza kugona kugona, kusiyana nefiber kana 5G isina waya network.

Starlink, semuenzaniso, parizvino inoshandira vashandisi miriyoni 1.5 pasi rose, nepo mamirioni muUnited States achiri kushaya mukana weBroadband inodhura. Mutengo wepamusoro wesetiraiti internet unodzikamisa kugona kwayo kugadzirisa nyaya dzekubatanidza dzakakura. Uyezve, pane zvirongwa zvokupinza makumi ezviuru mamwe masatelliti muchadenga, zvichiwedzera kuwedzera kusvibiswa kwechiedza nemigumisiro yaro pakutsvakurudza kwesayenzi.

