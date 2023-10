Maonero Asingakanganwiki: Annular Solar Eclipse Pamusoro peNorth America

By

Kuora kwezuva kwazvino kwegore muna Gumiguru 14, 2023, kwakapa chitarisiko chinokatyamadza kune vanotarisa denga Panyika. NASA's Earth Observatory yakatora inoyevedza setiraiti yechiitiko ichi, ichiratidza mumvuri wakaiswa pamusoro peNorth America sezvo Mwedzi wakavhara zuva zvishoma.

Annular eclipse inoitika kana Mwedzi ukapfuura pamberi peZuva, asi chinhambwe chawo kubva paNyika chinoudzivirira kuti usavhare Zuva zvachose. Panguva yechiitiko ichi, Mwedzi unenge uri kure kana pedyo nekure kure nePasi, unozivikanwa sepogee. Izvi zvinoita kuti Mwedzi uoneke uri mudiki mudenga uye unobvumira mipendero yeZuva kuti irambe ichionekwa, zvichigadzira mhete tsvuku-yeorenji inodaidzwa kunzi "mhete yemoto."

Kuora kwegore negore kwakatanga muOregon nenguva dzinenge 9:13 am uye kwakapfuurira kuNevada, Utah, Arizona, Colorado, New Mexico, Texas, uye Gulf of Mexico. Nekudaro, NASA inoratidzira kuti kunyura kwezuva kwakazara kuchaonekwa kubva kuTexas kuenda kuMaine muna Kubvumbi 8, 2024, zvichipa chiitiko chakatonyanya kukosha chekudenga kuti vanotarisa denga vaone.

Mufananidzo unoshamisa wekuora kwezuva wakatorwa neNASA's EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) muDeep Space Climate Observatory. Iyo Deep Space Climate Observatory isimba rekubatana pakati peNASA, National Oceanic uye Atmospheric Administration (NOAA), neUS Air Force.

Kuona kuora kwezuva chiitiko chinoshamisa chinotiyeuchidza nezvezviitiko zvinoshamisa zviri kuitika zvakatipoteredza. Iyi setiraiti yekuona kweannular solar eclipse pamusoro peNorth America inopa tarisiro yerunako nehukuru hwezvakasikwa zvedu.

