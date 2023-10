Sneak Peek paChizvarwa Chinotevera Yakanyanya Huru Array's New Antennae

National Radio Astronomy Observatory (NRAO) yakaratidza prototype redhiyo teresikopu antennae yechizvarwa chinotevera Very Large Array (ngVLA). Kuvhurwa uku kwakaitika pamusangano wakaitirwa paMax Planck Institute for Mathematics in the Sciences muLeipzig, Germany.

Iyo prototype ine 18-mita dish inogadzirwa ne76 munhu aruminiyamu mapaneru. Dhizaini yakasarudzika yedhishi inoibvumira kuti igone kumira zvakanyanya sekuchinja kwekushisa, mhepo, uye simba rinokwevera zvinhu uku ichichengetedza chimiro chayo chaicho. Iyo ine 724 zvidimbu zvakabatanidzwa pamwe chete 2,500 screws uye inorema 43 matani. Iyo dhizaini inogona kutakurwa nyore uye kuunganidzwa munzvimbo dzakasiyana pasi rese.

Kuvhurwa uku kunouya mushure mekunge Associated Universities, Inc. (AUI) yawana rubatsiro rwemamiriyoni makumi maviri nerimwe emadhora kubva kuNational Science Foundation (NSF) yekusimudzira dhizaini yengVLA. Pamusoro pezvo, tekinoroji yemtex antenna, iyo kambani iri kumashure kweiyo prototype, yakagamuchira rubatsiro rwemadhora miriyoni kubva kuNew Mexico Local Economic Development Act (LEDA) yekuvandudza nzvimbo nyowani muAlbuquerque.

Iyo ngVLA ichatsiva yazvino Jansky Very Large Array (VLA) iri muSocorro, New Mexico. Ichave nendiro mazana maviri nemakumi mana nemana, imwe neimwe ichiyera 244 metres, uye ichave nekagumi kunzwisiswa kweakatangira. Kuvakwa kwe ngVLA kwakarongerwa kutanga muna 18, nekutarisa kwekutanga kwakarongerwa 10 uye zvizere zvesainzi mashandiro kutanga muna 2026.

Zvinangwa zveSainzi zvakakosha zvengVLA zvinosanganisira kudzidza exoplanets, nyeredzi uye nyeredzi ye exoplanetary system, kuumbwa uye kushanduka kwemagalaxi ekutanga, galactic centre pulsars, uye makomba matema makuru.

Iyo Jansky VLA, inozivikanwa nekuonekwa kwayo mufirimu "Contact," ine nhoroondo yakakosha mukutsvagisa redhiyo nyeredzi kubva payakatangwa muna 1980. Yakabatsira pakudzidza kwezvinhu zvakasiyana-siyana zvekudenga uye zviitiko, kusanganisira ice paMercury, supermassive black. makomba, microquasars, Einstein mhete, gamma-ray kuputika, supernovae, uye zvisingaverengeki nyeredzi nemapuraneti muchadenga.

Kwakabva: Universe Today