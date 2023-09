Masayendisiti Anoona Gene Rinotyaira Kukura KweMvudzi Midzi

By

Vatsvagiri vepaWashington State University vakaona geni rinonzi 'BUZZ' iro rinotora basa rakakosha mukukura kwemvere dzemidzi muzvirimwa. Mvere dzemidzi, dzinokura zvakasiyana kubva kune mamwe marudzi emasero emiti, dzakakosha pakutora kudya uye kutora mvura. Chidzidzo ichi chinopawo pfungwa yekuti jini rinogona kunge riri mukati mekuti zvinomera zvinowana nekushandisa sei nitrate, sosi yakakosha yenitrogen mukukura kwechirimwa.

Kukura kwebvudzi remidzi kunoitika mumatanho maviri: sero-fate kutsunga uye kukura. Epidermal masero anogona kunge akafanana epidermal masero kana kusiyanisa kuita midzi midzi masero. Munguva yekuvandudzwa, bulge inoumba pane inowanzo parenchymatous epidermal cell, iyo inozoenderera mberi kuburikidza nekukura kwetip. Kamwe kukura kwetip kunosvika pachiyero chakadzikama, iyo yese yepidermal cell inomira kukura.

Vatsvagiri vakawana kuti iyo BUZZ gene inoronga ese mwero wekukura kwemidzi uye lateral midzi yekutanga mukupindura kuunganidzwa kwenitrate muvhu rakatenderedza. Vakaona kuti jini rinoratidzwa pamazinga akaderera uye harina kumbobvira ranyorwa, zvichiita kuti zviome kuwana. Nekudaro, kunzwisisa kuti zvirimwa zvinodzora sei kutora nitrate uye kusaina kwakakosha pakuvandudza nitrogen yekushandisa zvakanaka mukurima uye kutenderera kwenitrogen.

Jeni reBUZZ rinoshandurwa maererano nenitrate, urea, uye ammonia, zvichiita kuti midzi iwane nitrogen muvhu. Kunyangwe kana nitrate ichipihwa yakawanda, kurasikirwa kwejini kunotungamira kune kutsvaga midzi phenotype. Iyi mhinduro ine hunyoro uye yakadzorwa zvakasimba inoratidza kukosha kweiyo BUZZ gene mukugona kwechirimwa kuwana nekushandisa nitrate nemazvo.

Kuziva geni mumhando yeuswa hwemhando seBrachypodium distachyon kunogona kuve nemhedzisiro yakakosha kune zvigadzirwa zvekurima segorosi, mupunga, chibage nebhari. Izvi zvirimwa zvakakosha pakugadzirwa kwechikafu pasi rose, uye kuvandudza kugona kwavo kuwana nekushandisa nitrate kunogona kuve nekukanganisa kukuru.

Nekuwanikwa kweiyo BUZZ gene uye basa rayo mukukura kwebvudzi uye kutora chikafu, masayendisiti ave kuongorora mashandisiro anoita zvirimwa gene iri kugadzirisa nitrate uye midzi midzi kusimudzira. Izvo zvakawanikwa zvinopa ruzivo rwakakosha mumatanho ari pasi pekukura kwezvirimwa uye zvine mukana wekuvandudza maitiro ekurima uye kusimba.

Thiel A. Lehman, Miguel A. Rosas, Rhoda AT Brew-Appiah et al. BUZZ: jena rakakosha rekusimudzira midzi yebvudzi uye murevereri wemidzi yekuvaka muBrachypodium distachyon. New Phytologist. DOI: 10.1111/nph.19079

