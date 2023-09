The Artist's Touch: Zvichangobva Kuwanikwa Details muEgypt Funery Paintings

Vatsvagiri kubva kuCNRS, Sorbonne University, uye Université Grenoble Alpes vakafumura zvakavanzwa mumariro ekare eEgypt pendi, vachijekesa hunyanzvi hwekuita nemaitiro epanguva iyoyo. Tichishanda pamwe chete neEgyptian Ministry of Antiquities uye University of Liège, chikwata ichi chakashandisa maturusi anotakurika ekuti nondestructive in situ chemical analysis and imaging, zvichiratidza kugadziridzwa kusingaonekwe kwakaitwa panguva yekugadzirwa kwemifananidzo.

Mifananidzo iri kutaurwa, inotangira makore angangoita 1,400 ne1,200 BCE, yakawanikwa mumakuva eNakhtamon neMenna muLuxor. Kuburikidza nekuongorora kwavo, vaongorori vakawana kuti zvimwe zvinhu zvemifananidzo zvakashandurwa kana kubatwa, kunyangwe zvisingaonekwe nemeso. Semuyenzaniso, musoro, nekiresi, uye tsvimbo mumufananidzo weRamses II zvakave nekudzokororwa kukuru. Saizvozvo, ruoko muchiitiko chekunamatwa muguva raMenna rwakachinja chinzvimbo uye ruvara.

Izvi zvakawanikwa zvinopokana nepfungwa yekuti hunyanzvi hweEgypt hwekare hwaive hwemhando yepamusoro uye hwakaomarara. Vatsvagiri vanoti shanduko idzi dzakaitwa nekukumbirwa nemakomisheni kana semhedzisiro yezviono zvevanyanzvi. Kushandiswa kwezvishandiso zvinotakurika, zvinosanganisira kuongororwa kwemakemikari, 3D dhijitari reconstruction, photogrammetry, uye macrophotography, zvakabvumira timu kudzoreredza mavara ekutanga emifananidzo uye kupa kunzwisisa kune simba kweaya mabasa ehunyanzvi.

Ichi chidzidzo chinongoratidza kutanga kwekuferefeta kwevaongorori muunyanzvi hwekare hweEjipita. Chinangwa chavo cheramangwana ndechekuongorora mimwe mifananidzo vachitsvaga humwe humbowo hwehunyanzvi uye kuzivikanwa kwehunyanzvi hwevanyori vekare vekuIjipita.

Zvakawanikwa zvepurojekiti iyi yekutsvagisa zvakaburitswa mujenari PLOS YEMWE.

Dheuteronomio:

"Zvakavanzika zvakavanzika mumifananidzo yekare yeEgypt kubva kuTheban Necropolis yakacherechedzwa ne-in-situ XRF mepu" naPhilippe Martinez, Matthias Alfeld, Catherine Defeyt, Hisaam Elleithy, Helen Glanville, Melinda Hartwig, François-Philippe Hocquet, Maguy Jaber, Pauline Martinetto, David. Strivay, naPhilippe Walter, 12 Chikunguru 2023, PLOS YEMWE.

DOI: 10.1371 / magazini.pone.0287647