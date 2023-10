Mazwisisiro Matsva paGirazi Rekare reRoma Rinofukunura Kunogoneka kuMakirita ePhotonic

By

Masayendisiti akawana zvinoshamisa munzvimbo dzinoverengeka dzekare dzeRoma dzekuchera matongo uye nzvimbo dzekuvaka. Zvimedu zvemidziyo yegirazi yeRoma yekare, zvakavigwa pasi penyika kwemazana emakore, zvakawanikwa zvine mikana yakasarudzika yemazuva ano. Zvimedu zvegirazi izvi, zvinozivikanwa nemavara azvo anoyevedza aridescent, zvine maphotonic crystals anogona kuburitsa optical effects nekusefa uye kuratidza chiedza.

Photonic crystals ane nanostructures ane akarongedzerwa marongero emaatomu anogona kugadzira iridescent coloration. Iwo anowanikwa mumhuka dzakasiyana siyana uye zvakare akave akagadzirwa ekugadzira kune akasiyana siyana ekushandisa. Nekudaro, kuvepo kwemakristasi ephotonic pane yekare magirazi echiRoma shards chaive chisiri chinhu icho boka rekutsvagisa raitarisira pakutanga.

Kuwanikwa uku kwakaitwa nemapurofesa einjiniya Fiorenzo Omenetto naGiulia Guidetti paTufts University's Silklab. Iyo molecular chimiro cheaya madiki egirazi shards anorongazve pamusoro pezviuru zvemakore, zvichikonzera kuumbwa kwephotonic crystals. Iyo yakasarudzika maatomu uye zvicherwa zvimiro pagirazi shards yakagadzirwa nekuratidzwa kune zvakatipoteredza mamiriro sekuchinja kwepH uye kusiyanisa mumvura yepasi.

Chikwata chekutsvagisa chakadaidza nerudo girazi rinonakidza shard "Wow girazi" nekuda kwekupenya kwayo. Iyi shard yakatorwa kubva panzvimbo iri pedyo neAquileia yemazuva ano, Italy, guta rekare reRoma. Kuongorora electron microscopy kwakaratidza kuumbwa kwechimiro uye yekutanga kuongororwa kwegirazi.

Iyo yegoridhe yakamisikidzwa patina iri kunze kwegirazi inonzi inokonzerwa nekuumbwa kweBragg stacks, ari matanda e silica ane alternating densities. Chikwata ichi chinotenda kuti kuumbwa uku kwakakonzerwa nekuora uye kuvaka patsva kunofambiswa nevhu, zvicherwa, mvura yemvura, nezvimwe zvinhu. Iwo akaturikidzana ekristaro zvinhu akarongedzerwa zvinoshamisa uye ane mazana eanochinjanisa silica uye mineral layer.

Izvi zvakawanikwa zvinovhura mikana yekudzokorora uye kukurumidza kukura kwezvinhu zvemaziso murabhoritari. Panzvimbo pekuzvigadzira, vatsvakurudzi vanogona kukwanisa kukura zvinhu izvi vachishandisa nzira dzakafanana dzinoitika zvakasikwa pamagirazi ekare echiRoma.

Pakazere, budiriro iyi inoburitsa mwenje mutsva pagirazi rekare reRoma uye kugona kwayo kwetekinoroji. Chidzidzo chacho, "Photonic crystals yakavakwa nenguva mugirazi yekare yeRoma," yakabudiswa muProceedings of the National Academy of Sciences.

FAQ

Chii chinonzi photonic crystals?

Photonic crystals ma nanostructures ane akarongedzerwa marongero emaatomu, zvichikonzera akasiyana eptical mhedzisiro. Ivo vanogona kusefa uye kuratidza mwenje, vachigadzira iridescent coloration. Aya makristasi anowanikwa muzvisikwa mumhuka dzakasiyana siyana uye akave akagadzirwawo zvisirizvo kune akasiyana siyana ekushandisa.

Chii chakakoshera chephotonic crystals inowanikwa pagirazi rekare reRoma?

Kuwanikwa kwephotonic crystals pazvimedu zvegirazi zvechiRoma zvinopa muono weiyo yakasarudzika tekinoroji kugona kwezvinhu izvi. Inovhenekera kuumbwa kwechisikigo kwezvinhu zvemaziso nekufamba kwenguva, izvo zvinogona kudzokororwa uye nekukwidziridzwa murabhoritari. Izvi zvinovhura mikana yekukura optical zvinhu pane kungovimba chete nekugadzira maitiro.

Ko makristasi ephotonic akaumbwa sei pamagirazi ekare echiRoma?

Kuumbwa kwephotonic crystals pagirazi shards inotendwa kuti inokonzerwa nekuora uye maitiro ekuvakazve. Shanduko dzemamiriro ekunze, senge pH uye kusiyanisa kwemvura yepasi, pamwe nekuvapo kwevhu nemaminerari, zvakakonzera kupararira uye cyclical corrosion yesilica mugirazi. Iwo anokonzeresa akaturikidzana ezve crystalline zvinhu akarongedzerwa zvinoshamisa uye anosanganisira alternating silica uye mineral layer.