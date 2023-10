Mhete dzeMiti Yakare dzinoratidza Dutu Rinotyisa reSolar Makore 14,300 Apfuura

By

Zvakawanikwa zvinokatyamadza zvakawanikwa nechikwata chepasi rose chemasaenzi zvakaratidza kukwira kukuru mumazinga eradiocarbon makore angangoita 14,300 apfuura, zvichijekesa dutu guru rezuva rakamboonekwa. Tsvagiridzo iyi, yakatsanangurwa mubhuku rinonzi "Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical Physical and Engineering Sciences," yaisanganisira kuyera mazinga eradiocarbon mumarin'i emiti ekare anowanikwa muFrench Alps.

Nekuongorora zvindori zvemuti wega wega, vaongorori vakakwanisa kuona inoshamisa radiocarbon spike yakagara makore 14,300. Iyo spike, yakakonzerwa nedutu guru rezuva rakaburitsa huwandu hwakakura hwezvinhu zvine simba mumhepo yePasi, yakaenzaniswa nezviyero zveberyllium zvakatorwa kubva kuGreenland ice cores.

Chidzidzo ichi chakaratidza kuti dutu rezuva richangowanikwa iri ndiro hombe parudzi rwaro, richipfuura zviitiko zvakambozivikanwa nekaviri saizi yazvo. Aya madutu ezuva, anozivikanwa seMiyake Zviitiko, akaitika kapfumbamwe mumakore gumi nemashanu apfuura asi haana kumbobvira aonekwa zvakananga.

Zvakawanikwa patsvagurudzo iyi zvakasimudza kushushikana pamusoro penjodzi inogona kuitika yemadutu ezuva akafanana panzanga yedu yemazuva ano yehunyanzvi. Edouard Bard, munyori anotungamira wechidzidzo ichi, akasimbisa kubatana pakati pezviitiko zvezuva rakanyanyisa uye kugadzirwa kweradiocarbon, achisimbisa mhedzisiro inoparadza madutu aya angave nawo pazvivakwa zvemazuva ano zvakaita senharembozha, satellite masisitimu, uye magetsi.

Tim Heaton, purofesa weApplied Statistics paYunivhesiti yeLeeds, akasimbisa mukana wekukuvadza zvachose kune vanoshandura magetsi mumaseti emagetsi, kufamba uye kutaurirana setiraiti, uye kuwedzera njodzi dzemwaranzi kune vanoongorora nyeredzi panguva yemadutu makuru.

Kunzwisisa uye kufanotaura zviitiko zvakanyanyisa zuva kwakakosha mukuchengetedza kutaurirana kwePasi uye masimba emagetsi. Pasinei nekufambira mberi mukuongorora kwezuva, pachine zvakawanda zvekudzidza nezvemaitiro ezuva, zvikonzero zvemadutu aya, uye kufanoziva kwawo.

Kuwanikwa kwemiti yakanyatsochengetedzwa yakafambiswa nedendrochronology haingopi ruzivo rwekushanduka kwezvakatipoteredza kwakapfuura asiwo inopa nguva isina kunyorwa yezviitiko zvezuva. Inosimbisa kukurumidza kwekunzwisisa njodzi dzinokonzerwa nemadutu ezuva rakanyanyisa kunzanga yemazuva ano uye inosimbisa kudiwa kweimwe tsvakurudzo munyaya iyi.

Sources:

– Phys.org

- "Philosophical Transactions yeRoyal Society A: Masvomhu Physical uye Injiniya Sayenzi"