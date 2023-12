O ai na Faia le Lisi Vaitaimi o Elemene?

Igoa: Fa'ailoaina o Afuaga o le Lisi Vaitaimi o Elemene: O se Malaga o le Su'esu'eina.

Faatomuaga:

Ole Vaitau Taimi ole Elemene ose meafaigaluega fa'asaienisi fa'apitoa lea na fa'afouina ai lo tatou malamalama i fa'avae fa'avae o mea. Ae pe na e taumānatu po o ai e nafa ma lenei galuega mataʻina a le faalapotopotoga? I totonu o lenei tusiga, matou te suʻesuʻeina le tala faʻasolopito o le Vaitaimi Vaitaimi, suʻesuʻeina sao a saienitisi eseese ma faʻamalamalamaina le ata mataʻutia i tua atu o lona foafoaga.

Le Kenese o le Vaitaimi Vaitaimi:

O le manatu o le faʻatulagaina o elemene na amata mai i aso anamua ina ua iloa e tagata faʻataʻitaʻiga i meatotino o nisi mea. Peitaʻi, e leʻi oʻo i le senituri lona 19 na faia ai se agaʻigaʻi i luma i le faavasegaina o elemene i se auala faatulagaina.

1. Antoine Lavoisier:

E masani ona taʻua o le "Father of Modern Chemistry," na faataatia e Antoine Lavoisier le faavae mo le atinaʻeina o le Vaitaimi Vaitaimi. I le faaiʻuga o le senituri lona 18, na ia tuufaatasia ai se lisi o elemene e 33 ua iloa ma faavasegaina e faavae i a latou meatotino, e aofia ai kasa, metals, non-metal, ma eleele.

2. Ioane Newlands:

I le ogatotonu o le senituri lona 19, na faatu mai ai e John Newlands le Tulafono o Octaves, lea na fautua mai ai o elemene e tutusa uiga pe a faatulaga i le faasologa o le faateleina o le mamafa o le atomic. E ui ina sese lona manatu, ae na faailogaina ai se laasaga taua i le fausiaina mulimuli ane o le Vaitaimi Vaitaimi.

3. Dmitri Mendeleev:

O le igoa e sili ona tutusa ma le Vaitaimi Vaitaimi o le igoa o Dmitri Mendeleev, o se foma'i kemisi Rusia. I le 1869, na lolomi ai e Mendeleev lana galuega suatia, "Principles of Chemistry," lea na ia tuuina atu ai se laulau atoatoa o elemene faatulagaina i le mamafa atomika. O le mea e mataʻina ai, na ia tuʻua avanoa mo elemene e leʻi maua ma vaʻai saʻo a latou meatotino, ma maua ai le lauiloa lautele.

O le Talatuu a Mendeleev ma le Evolution of the Periodic Table:

Mendeleev's Periodic Table na avea ma faavae mo le alualu i luma i le matata o le kemisi. I le aluga o taimi, na maua ai e saienitisi elemene faaopoopo, e taʻitaʻia ai suiga ma faʻaleleia o le laulau muamua. O tagata iloga na sao i lona evolusione e aofia ai Henry Moseley, Glenn T. Seaborg, ma le International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).

Faʻamatalaga:

Q1. E fia elemene na mua'i fa'aofia i le Vaitaimi Vaitaimi a Mendeleev?

A1. O le laulau muamua a Mendeleev e aofia ai elemene e 63, ua faatulagaina i le faasologa o le faateleina o le mamafa o atomic.

Q2. Pe na taunuu valoaga a Mendeleev mo elemene e leʻi maua?

A2. Ioe, e mataʻina, o valoʻaga a Mendeleev mo elemene e pei o le gallium, germanium, ma scandium na faamaonia le saʻo ina ua maua mulimuli ane.

Q3. O ai na mauaina le elemene fa'alenatura mulimuli e fa'aopoopo i le Vaitaimi Vaitaimi?

A3. O le elemene faʻalenatura mulimuli, francium, na maua e Marguerite Perey i le 1939.

Q4. E fia elemene o lo'o iloa i le taimi nei i le Vaitaimi Vaitaimi?

A4. E pei o le taimi nei, o le Vaitaimi Vaitaimi e aofia ai elemene 118, e aofia ai elemene faʻalenatura ma mea faʻapipiʻi.

Faaiuga:

O le Vaitaimi o Elemene e tu o se molimau i le atamai ma taumafaiga galulue faatasi a le tele o saienitisi i le talafaasolopito atoa. Mai le fa'avasegaga muamua a Lavoisier i le laulau fa'afou a Mendeleev, o le malaga o le su'esu'ega o se tasi lea o fa'aleleia faifaipea ma fa'alauteleina. A'o fa'aauau pea ona tatou su'esu'eina tua'oi o le kemisi, o le Vaitaimi Vaitaimi o lo'o avea pea ma meafaigaluega taua, e ta'ita'ia ai lo tatou malamalama i le atulaulau i lona tulaga sili ona taua.

punaoa:

- Royal Society of Chemistry: [https://www.rsc.org/periodic-table/]

– American Chemical Society: [https://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/landmarks/mendeleevs-periodic-table.html]