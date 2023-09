O le Tala e le mafaamatalaina a Amerika Ulua'i Vaita'i Va'alele: Ta'atia Pa pupuni ma Aulia Atu Maualuluga Fou.

I le “The Six: The Untold Story of America's First Women Astronauts,” Loren Grush suʻesuʻeina le malaga a ni fafine tulaga ese se ono na talepeina le faʻalo tioata i le lalolagi o loʻo pulea e tane o suʻesuʻega avanoa. Ua lu'itauina e Grush le tala o lo'o taatele o le pule'aga o tama papa'e i le tuuga vateatea ma fa'ailoa mai ai le tele o sao o nei tama'ita'i, o ē na avea ma vaega o le vasega muamua a le NASA e aofia ai tama'ita'i.

Grush e taulaʻi i olaga o Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon, ma Shannon Lucid. O nei tamaitai na auai i le NASA's astronaut corps i le 1978 ma sa latou naunau e oʻo i mea maualuluga sa faʻasaina muamua ia i latou.

O le "Ono" e maua ai se faʻamatalaga i o latou faʻaosofiaga ma le le mautonu, e ofoina atu ai faʻamatalaga i taimi na iloa ai e tamaitai taʻitoʻatasi e mafai ona ia talosaga e avea ma se tagata vaalele. O lo'o fa'amatala e Grush la latou fa'agasologa o filifiliga o se la'asaga taua e aga'i atu i le 'ese'esega, e ui lava o le vasega o lo'o fa'ato'ato'a faia ai tama papa'e.

O lo'o fa'afeagai fo'i le tusi ma lu'itau na feagai ma nei tama'ita'i, e aofia ai le fa'alogoina o fa'asalalauga fa'afeusuaiga, manatu fa'afeusuaiga e uiga i le alofa fa'afeusuaiga ma feusua'iga i le vateatea, ma le tauiviga e fa'apaleni le olaga patino ma le olaga fa'apolofesa. Ua tuuina mai e Grush ni faataitaiga o lo latou maufetuuna'i ma le naunautai i le feagai ai ma faigata, e pei o le taua a Ride e puipuia lona le faalauaiteleina ma le soifua maloloina o le mafaufau i le lotolotoi o suesuega a le aufaasālalau.

"O le Ono" o loʻo faʻamamafaina ai foi matafaioi taua na faia e siamupini mo le eseesega i totonu ma fafo atu o le NASA. O Ruth Bates Harris, o se tagata faigaluega NASA, na faitioina ma le lototoa le lala sooupu ona o le leai o se eseesega. O le Mercury 13, o se vaega o fafine na faia ni suʻega faigata i le amataga o le 1960s e faʻamaonia ai latou te mafaia ona avea ma tagata vaʻalele, e maua foi le faʻaaloalogia.

O Grush o loʻo faʻapipiʻiina aafiaga o aso taʻitasi a le au vaʻalele, faʻaalia ai tulaga faʻateʻia masani o la latou galuega. Na latou fa'ata'ita'iina su'ega avanoa, fa'aogaina lima robotic, ma fa'atautaia le lavelave o le galulue fa'atasi ma tama'ita'i pa'aga na fa'aalia kalena pine i faitoto'a o latou ofisa.

E ui o le tusi e le o leai se lamatiaga ma faʻalavelave, ae faʻamamafaina e Grush le lototele ma le tutumau e sili atu i le itupa ma le tuuga. O le faʻalavelave faʻalavelave a Challenger e avea o se faʻamanatuga faʻapitoa o aʻafiaga faʻapitoa i suʻesuʻega avanoa, ma le taulaga sili na faia e Resnik.

Faatasi ai ma suʻesuʻega maeʻaeʻa ma tala faʻafiafiaga, "O le Ono" e faʻalauteleina ai lo tatou malamalama i le tuuga vateatea ma luʻitauina manatu masani o ai e mafai ona auai i le "aiga atoa o tagata."

Punavai: Le New York Times