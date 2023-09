Julia Joung: Mai le Alu i le Biology

By

O Julia Joung, o se tasi o le MIT Technology Review's 2023 Innovators Under 35, na maua uma le mapusaga ma se fiafiaga fou ina ua ia molimauina le faatoilaloina e AI o se tasi o tagata taaalo Go sili i le lalolagi. I le faʻaaluina o lona laʻitiiti i Taiuani e faʻatautaia ai le taʻaloga, sa mafaufau pea Joung ia Go o se faʻafitauli e le mafai ona foia. Peitaʻi, na ia iloa ai o le biology e iai se luʻi sili atu.

I le taimi o ana suʻesuʻega i lalo o le aʻoga i se suʻesuʻega neuroscience i le Iunivesite o Stanford, na matauina ai e Joung ni amioga uiga ese i sela faiʻai e taʻua o astrocytes. Na fa'afiafiaina o ia ma fa'aosofia ai lona fiafia i le biology. Sa ia faaauau lana faigamalaga e ala i le auai i le fale suesue a le tagata tomai faapitoa i le gafa o Feng Zhang i le Broad Institute i Cambridge, Massachusetts. O iina, na ia suʻesuʻeina ai le "genome-scale screening," faʻaaogaina meafaigaluega e pei o le CRISPR e faʻaleleia ai le 20,000 genes i le genome tagata e malamalama ai i o latou aafiaga.

O le sini a Joung o le faʻaogaina lea o suʻesuʻega faʻavae i sela moni o faiʻai e pei o astrocytes, e faigata ona gaosia i totonu o le fale suʻesuʻe. E ala i le su'esu'eina o le a'afiaga o fa'aliliuga eseese i luga o sela, na ia fa'amoemoe e malamalama pe fa'apefea ona latou iloa le fa'asinomaga. O lana su'esu'ega na maua ai se "atlas" o lo'o fa'aalia ai le a'afiaga o fa'amaumauga a tagata ta'ito'atasi. O le sini autu o le i ai lea o le malosi e gaosia ai soʻo se ituaiga sela i se faiga faʻatonutonu, lea e mafai ona faʻaogaina i suʻega vailaʻau ma faʻaleleia atili o togafitiga.

E ui lava o le fua ole su'esu'ega fa'aletagata e lautele, e mana'omia le galulue fa'atasi ma le tele o punaoa, o lo'o tumau pea Joung i le fa'alauteleina o le fanua. O lana galuega i le taimi nei i le Whitehead Institute e taulaʻi i le malamalama i le faʻagasologa o le faʻapipiʻiina o porotini i totonu o sela. O lo'o fa'aosoina Joung i le loloto e le uma o avanoa e ofoina mai e le biology ma fa'aauau pea ona atia'e meafaigaluega fou e tali ai fesili taua.

O le faigamalaga a Julia Joung mai le fa'ata'ita'iina o le Alu i le su'esu'eina o mealilo o le biology ua fa'ata'ita'iina ai lona fiailoa ma lona fa'amaoni i le tuleia o tuaoi. A'o ia su'esu'e loloto i le lavelave o su'esu'ega fa'asaienisi, o lana galuega ua folafola mai e fa'ailoa mai ai ni fa'amatalaga fou e mafai ona fa'ata'atia ai le lumana'i o vaila'au ma tekonolosi.

Punaoa: MIT Technology Review